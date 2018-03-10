Времени все меньше – Супрун призывает поспешить с выбором семейного врача
Украинцам стоит как можно скорее начать поиски семейного врача. Ведь тогда люди будут иметь больший выбор и уверенность, что именно этот врач им подходит.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Она подчеркнула, если кто-то уже имеет врача, который работает с ним или членами семьи, к нему привыкли и ему доверяют, то нужно "просто подписать с ним декларацию".
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"Если врач, который вел вас до начала кампании по выбору врачей, не устраивает, самое время найти того, кому вы готовы доверить свое здоровье", – говорит Супрун.
Как известно, соглашение с семейным врачом подписывается бессрочно и действует "до момента, пока вы не решите сменить врача".
"Чем раньше вы начнете искать своего врача – тем больше у вас будет выбор и уверенности, что именно этот врач вам подходит", – добавляет руководительница Минздрава.