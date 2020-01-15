Время уходить от совковой уравниловки, или Дешева рыбка – плохая юшка: о зарплатах депутатов

Видя нарастающую истерию в соцсетях по вопросу зарплат высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, я решил рассказать одну историю.

В 1995 году ко мне обратилось харьковское издательство, которое хотело, чтоб их ассортимент книг поменяли в Москве на другой ассортимент. Зачем это делалось? Все просто. Издательство издавало 2−3 книги тиражом в 50 000 экземпляров. Продать их в Украине, если это не суперхит, было делом крайне тяжелым и долгим. А все хотели быстрого оборота вложений. Поэтому тогда была популярна такая операция, как бартер, а в простонародье – обмен. Брали часть тиража и везли в Москву, Питер или Минск, где эти книги меняли на ассортимент местных издательств. А потом остатки, которые не удалось продать, менялись уже в Украине. И в итоге ассортимент увеличивался с 2−3 книг до сотни или более, а так было проще продать. Потому что чем лучше был у издательства ассортимент и цена, тем более привлекательным для оптовиков была покупка книг.

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Люди, которые знали где можно обменять свои книги по максимальной цене на хороший ассортимент, назывались обменщиками. Я тогда сам занимался обменами для своей компании, но иногда делал обмены и для других. Обычно это были так называемые "сложные" обмены. Например, когда книга была издана неудачно и плохо продавалась, а об этом было известно на рынке и обменять это наименование было крайне проблематично. Именно с такими двумя тиражами, с которыми были проблемы, ко мне и обратились. Одним тиражом был Том Кленси, который почему-то не пользовался тогда успехом у нашего читателя, а вторым – книга, права на которую выкупило издательство, близкое к московским бандюкам, а значит везти ее в Москву было рискованно. Мягко говоря. Можно было потерять не только книги, но и голову. Времена такие были. В общем, обмен был не очень простым.

И я сказал, что соглашусь. За 5% от суммы привезенного в Харьков товара. У вас возник вопрос, почему именно привезенного? Потому что с помощью череды переобменов в Москве можно было значительно увеличить итоговую сумму стоимости обменов. В итоге из одного КАМАЗа с книгами на 40 000$ получалось 2 КАМАЗа с книгами на общую сумму примерно в 80 000$. Но всегда важно, что ты привезешь обратно. Потому что обменять можно так, что единственным местом, где заинтересуются вашим привезенным ассортиментом, будет прием макулатуры. И кому такой обмен нужен?

В общем, я сказал, что смогу провести обмен и хочу за это 5% от суммы привезенного товара. В ответ услышал вопрос, все ли хорошо у меня с головой и не сошел ли я с ума? Просто в те годы обменщику платили от 0,5 до 1% за обмен. А я же потребовал 5%. Я сказал, что у меня все хорошо с головой и если мои условия не нравятся, то можно обратиться и к другим обменщикам. Но с той стороны телефонного провода мне сказали, что никто не рвется делать этот обмен и уже со всеми говорили. Я это и сам понимал. Дальше начались торги. Сошлись на таких условиях: я делаю обмен и привожу тот ассортимент книг и издательств, которые хочет заказчик, а он оплатит мне 5% после того, как примет решение о качестве обмена. И если обмен его не удовлетворит, то он не заплатит мне ни копейки. А если устраивает, то мы подписываем договор сотрудничества на год. И оплата всех расходов по логистике и проживании в Москве. Так и договорились, после чего заключили договор на сделку. И я отправился в Москву на обмен.

Тот обмен я буду помнить всегда. И не только из-за бандюков, которые искали меня "шоб поговорить", и не только из-за того, что мне приходилось подтверждать свою компетентность, и не только потому что сам обмен был очень сложным. А из-за всего вместе взятого. Тогда мне отправили КАМАЗ с прицепом, в котором было два наименования, я просидел в Москве 10 дней и в Харьков вернулись уже 2 таких же КАМАЗа с прицепами. Но уже совершенно с другим ассортиментом.

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Прошла неделя. Мне позвонил собственник издательства, с которым мы подписывали договор и спросил, готов ли я получить свои 5% книгами или я ультимативно хочу деньги. Я ответил, что в перспективе мне все равно, потому что у меня своя книготорговая структура, но за этот обмен хочу деньги. В воспитательных целях. А потом спросил, понравился ли обмен? В ответ услышал:

"Продажники офигели. Оптовики все разобрали за 5 дней. За 5 дней! А обычно продаем за месяц или два. И остатки всегда остаются. А тут вымели все. В ноль. Я потому и звоню. Так когда подъедешь для подписания договора?".

Договор мы подписали. И я сотрудничал с харьковским издательством еще несколько лет. Потом я "подрос" и перестал делать обмены как для своего издательства, так и для харьковчан. К этому времени наши отношения переросли из рабочих в дружеские и длятся до сих пор. Но это совершенно другая история.

Я эту историю рассказываю для того, чтобы привести пример оплаты. Да, нашему обществу надо отвыкать от совковой уравниловки и привыкать к тому, что высококвалифицированные специалисты получают высокие зарплаты за свою работу. И не важно, замминистра это или министр, депутат или руководитель госкомпании, но если он профессионал и показывает результат, то нет ничего страшного в том, что его зарплата на уровне топ-менеджера в частном секторе. За знания, опыт, качество и результат надо платить. Самое главное, чтоб результат был позитивным.

И запомните, что начальник таможни, руководитель госкомпании, депутат или министр, который получает тысячу или полторы тысячи евро в месяц, но является высококлассным спецом, будет хорошо работать за такие деньги только по двум причинам. Он либо патриот, фанатично жаждущий величия своей страны и прославления своего имени, либо карьерист, который рассматривает свою госслужбу как трамплин на более высокую должность или в какую-то иностранную компанию. Во всех остальных случаях он будет отрабатывать повестку своих спонсоров. Хотите такого? Тогда не забудьте, что "дешева рыбка – плохая юшка". Поэтому смотреть надо не только на зарплаты, а на результаты и компетенции. Понятно, что если человек был журналистом, а его назначают на позицию в Набсовет Укрзалізниці, то это вызывает вопросы. Но это лишь подтверждает тезис о том, что каждый случай надо рассматривать отдельно и смотреть, что это за назначение – пристраивание "своего" или профильное назначение.

Если есть повышение доходности, а не генерируются убытки, если есть изменения в качестве работы и в эффективности, если есть понимание проводимых реформ, если есть выигранные арбитражи и решения, которые меняют жизнь к лучшему, то назначение абсолютно правильное. А леваческие настроения, популизм и швондеровщина – это рудиментарные остатки совка. Со временем и они отпадут, если организм выздоровеет и выживет. Потому что пока все, как в грустном анекдоте:

Пожилой дворянин сидит у себя в квартире и слышит, как за окном звучат вопли, крики и прочий шум.

– Лизонька, – спрашивает он у обслуги, – а что это за шум?

– Это революция происходит. И пролетариат свои требования озвучивает, – говорит Лиза.

– А чего же хотят? – живо интересуется он дальше.

– Хотят, чтобы не было богатых.

– Странно, – говорит пригорюнившийся дворянин, – а мой дед-революционер хотел, чтобы не было бедных.

Давайте попробуем уже оценивать каждый случай, смотреть на результаты и только тогда делать выводы. Но так можно делать лишь когда хотят, чтобы действительно не было бедных. И это правильный вектор, явно не рассчитанный на люмпен.

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