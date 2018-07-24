Все игроки пожали руку Мораесу после матча, – генеральный директор "Шахтера"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию касательно отношений форварда Жуниора Мораеса с его бывшими партнерами по "Динамо".

Слова директора приводит официальный сайт "Шахтера".

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"Это футбол, это жизнь. Да, мы его морально поддерживаем. Но он сильный человек, уверенный в себе и своих решениях. По его реакции и действиями заметно, что он с честью проходит эту ситуацию. Но, конечно, с моральной точки зрения где-то это трудно", – сказал Палкин.

Также генеральный директор "Шахтера" отметил, что после матча все игроки "Динамо" все-таки пожали руку Мораесу.

"Игроки "Динамо" перед матчем не пожали ему руку? Но после матча все пожали ему руку. Это все больше надуманные вещи на камеру, чтобы показать какое-то свое "фе". Когда камеры убрали – ситуация изменилась. Он в прекрасных отношениях со всеми футболистами "Динамо", поддерживает отношения", – сказал Палкин журналистам перед награждением "Шахтера" чемпионскими медалями.

Напомним, ранее стало известно, что все игроки "Динамо" не пожали руку Мораесу перед матчем на Суперкубке Украины. Зато бразилец пожал руки киевлянам после игры, проигнорировав одного игрока.