Многие женщины называют менструальные чаши самыми практичными средствами для поддержания чистоты во время менструации. Но у них есть и свои недостатки.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Уляна Евгеньевна.

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В отличие от гигиенических прокладок и тампонов, чаша не впитывает, а собирает выделения. Менструальные чаши обычно производят из медицинского силикона.

Минусы в использовании менструальной чаши:

аллергия (непериносимость силикона); раздражение; неумение правильно ввести чашу. необходимость доступа к горячей воде с мылом для изменения чаши.



Менструальные чаши имеют много преимуществ

Плюсы менструальных чаш:

возможность многоразового использования; экономность (раз заплатили и пользуетесь долго); портативность (удобно брать с собой в путешествия); экологичность (в окружающую среду не попадают продукты распада); возможность пребывания во влагалище до 12 часов (так рекомендуют производители, а я все же считаю, что менять ее надо чаще); удобство (ведь она может вместить больше выделений, чем тампон).

Врач акушер-гинеколог Кравец Уляна “ Многие женщины не могут разобраться с тем, как вводить менструальную чашу, а также не знают, как подобрать ее размер . Чтобы определить размер чаши, необходимый именно вам – надо учесть возраст, объем выделений и количество беременностей. Поэтому перед покупкой средства гигиены, обязательно проконсультируйтесь со специалистом”.

Как использовать

Прежде, чем начать использовать чашу, ее необходимо простерилизовать. А перед введением тщательно вымыть руки с мылом. Чтобы правильно ввести менструальную чашу, ее необходимо сложить вдвое, сжав так, чтобы она стала практически плоской. После этого сложите ее еще раз и максимально сожмите.

Именно в таком виде менструальную чашу необходимо вставить во влагалище. После введения чаша самостоятельно примет необходимое положение. Пока нет данных, которые бы свидетельствовали об увеличении риска развития инфекционных или воспалительных заболеваний у женщин, которые пользуются этим средством гигиены.

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