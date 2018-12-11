Менструальная чаша: плюсы, минусы и как пользоваться
Многие женщины называют менструальные чаши самыми практичными средствами для поддержания чистоты во время менструации. Но у них есть и свои недостатки.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Уляна Евгеньевна.
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В отличие от гигиенических прокладок и тампонов, чаша не впитывает, а собирает выделения. Менструальные чаши обычно производят из медицинского силикона.
Минусы в использовании менструальной чаши:
- аллергия (непериносимость силикона);
- раздражение;
- неумение правильно ввести чашу.
- необходимость доступа к горячей воде с мылом для изменения чаши.
Менструальные чаши имеют много преимуществ
Плюсы менструальных чаш:
- возможность многоразового использования;
- экономность (раз заплатили и пользуетесь долго);
- портативность (удобно брать с собой в путешествия);
- экологичность (в окружающую среду не попадают продукты распада);
- возможность пребывания во влагалище до 12 часов (так рекомендуют производители, а я все же считаю, что менять ее надо чаще);
- удобство (ведь она может вместить больше выделений, чем тампон).
Как использовать
Прежде, чем начать использовать чашу, ее необходимо простерилизовать. А перед введением тщательно вымыть руки с мылом. Чтобы правильно ввести менструальную чашу, ее необходимо сложить вдвое, сжав так, чтобы она стала практически плоской. После этого сложите ее еще раз и максимально сожмите.
Именно в таком виде менструальную чашу необходимо вставить во влагалище. После введения чаша самостоятельно примет необходимое положение. Пока нет данных, которые бы свидетельствовали об увеличении риска развития инфекционных или воспалительных заболеваний у женщин, которые пользуются этим средством гигиены.
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