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      Менструальная чаша: плюсы, минусы и как пользоваться

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      Менструальная чаша: как пользоваться, отзывы врачей
      Менструальная чаша: как пользоваться / rumyantsevamd.ru

      Многие женщины называют менструальные чаши самыми практичными средствами для поддержания чистоты во время менструации. Но у них есть и свои недостатки.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Уляна Евгеньевна.

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      В отличие от гигиенических прокладок и тампонов, чаша не впитывает, а собирает выделения. Менструальные чаши обычно производят из медицинского силикона.

      Минусы в использовании менструальной чаши:

      1. аллергия (непериносимость силикона);
      2. раздражение;
      3. неумение правильно ввести чашу.
      4. необходимость доступа к горячей воде с мылом для изменения чаши.

      Менструальні чаші
      Менструальные чаши имеют много преимуществ

      Плюсы менструальных чаш:

      1. возможность многоразового использования;
      2. экономность (раз заплатили и пользуетесь долго);
      3. портативность (удобно брать с собой в путешествия);
      4. экологичность (в окружающую среду не попадают продукты распада);
      5. возможность пребывания во влагалище до 12 часов (так рекомендуют производители, а я все же считаю, что менять ее надо чаще);
      6. удобство (ведь она может вместить больше выделений, чем тампон).
       
      Врач  акушер-гинеколог Кравец Уляна
      “ Многие женщины не могут разобраться с тем, как вводить менструальную чашу, а также не знают, как подобрать ее размер . Чтобы определить размер чаши, необходимый именно вам – надо учесть возраст, объем выделений и количество беременностей. Поэтому перед покупкой средства гигиены, обязательно проконсультируйтесь со специалистом”.

      Как использовать

      Прежде, чем начать использовать чашу, ее необходимо простерилизовать. А перед введением тщательно вымыть руки с мылом. Чтобы правильно ввести менструальную чашу, ее необходимо сложить вдвое, сжав так, чтобы она стала практически плоской. После этого сложите ее еще раз и максимально сожмите.

      Именно в таком виде менструальную чашу необходимо вставить во влагалище. После введения чаша самостоятельно примет необходимое положение. Пока нет данных, которые бы свидетельствовали об увеличении риска развития инфекционных или воспалительных заболеваний у женщин, которые пользуются этим средством гигиены.

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Публикации Статьи Женское здоровье Гигиена
      Источник: Здоров'я 24
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