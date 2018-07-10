Все украинские теннисистки покинули взрослый Wimbeldon-2018

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее напарник Николя Маю проиграли дуэту Эдуара Роже-Васслена и Андреа Главачковой в двух сетах и вылетели во втором раунде микста Wimbeldon.

Пара украинки не смогла взять у соперников ни одного гейма на их подаче, проиграв обе партии с одинаковым счетом – 3:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 64 минуты.

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Без борьбы выбыла с турнира в миксте и украинка Людмила Киченок, которая также должна была играть во втором круге. Ее партнер Артем Ситак из Новой Зеландии провел четырехчасовой матч в классическом парном разряде, вышел в четвертьфинал и отказался от соревнований смешанных пар.

Теперь на Wimbeldon-2018 Украину представляет лишь юная киевлянка Виктория Дема, которая во втором раунде юниорского турнира встретится с американкой Алексой Ноель.

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