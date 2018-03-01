"Все во мне": Тина Кароль презентовала новый нежный видеоклип

Украинская певица в первый день весны 2018 года решила порадовать поклонников новой видеоработой к песне "Все во мне". По словам певицы, эта песня была посвящена ее таинственной любви.

Новый клип к песне "Все во мне" вошел в фильм "Интонации Тины Кароль", премьера которого состоится 8 марта на телеканале "1 + 1".

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"Все во мне" – первый клип из visual album Тины Кароль "Интонации", телепремьера которого состоится 8 марта на канале "1 + 1", – сообщила певица в своем Instagram.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 1 Бер 2018 р. о 1:15 PST

В видеоролике артистка на большой скорости едет на раллейном авто, которое затем кружит вокруг Тины на скорости 130 км в час, поднимая вокруг нее огромные клубы пыли.

Тина Кароль давно увлекается дрэг-рейсингом, то есть гонкой на ускорение и ездой на очень большой скорости, а воплощение такого автомобиля в видеоклипе – это как символ опасности отношений между мужчиной и женщиной.

Тина Кароль – Все во мне: смотреть видео онлайн