Всего 5 – 10 минут в день: назвали эффективное занятие для долголетия

15-летние наблюдения ученых за группой из 55 тысяч человек показали, что регулярные пробежки продлевают жизнь на три года.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она пояснила, что бег дает нужную для здоровья сердца кардионагрузку.

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Не обязательно пробегать длинные километры. Минимальная полезная доза физической активности вас приятно удивит. Бегайте в течение 5 – 10 минут ежедневно в комфортном для вас темпе и это уже сработает! Впрочем, если можете – бегайте дольше,

– добавила Супрун.

Чиновник отметила, что у людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снижается на 45%, а преждевременной смертности – на 30%.

"Физическая активность – таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса. В то же время, что ниже уровень активности, тем выше риск смертности по любой причине. Именно малоподвижный образ жизни является причиной около 9% преждевременных смертей среди населения всего мира. Он занимает 4-е место после курения, диабета и высокого давления", – добавила Супрун.

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