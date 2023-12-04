Попал в Forbes, но выбрал защиту Украины: история миллионера, служащего в ВСУ
Всеволод Кожемяко заработал миллионы долларов, но все равно выбрал защиту своей страны в рядах Вооруженных Сил. Одно время он создал подразделение ДФТГ "Хартия", которое впоследствии превратилось в бригаду.
История бизнесмена и защитника Украины в новом материале рассказал проект "Украинский Свидетель". Также там рассказали об особенностях работы бригады "Хартия" и чем она отличается от других.
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История миллионера в армии
В начале полномасштабного вторжения Всеволод Кожемяко создал добровольческое подразделение "Хартия", которое впоследствии переросло в 13 бригады НГУ. Это подразделение участвовало в Слобожанском контрнаступлении, а также помогало ликвидировать захватчиков в боях за Харьков, Сватово и Бахмут.
Всеволод рассказал, что пытается привлекать средства для армии максимально эффективно. Он подтягивает волонтеров и меценатов, его устраивает работа в частном секторе. Миллионер убеждает, что государственные должности ограничивают собственный потенциал, а это ему не подходит.
Всеволод Кожемяко избрал службу в ВСУ и развитие войска / Украинский свидетель
Деятельность Хартии направлена на построение армии нового образца. Реформы направлены на то, чтобы подразделение выполняло задачу и теряло меньше людей, чем другие. Так эффективность формирования увидят все. Особенно важна мотивация.
Когда есть мотивация, то растет эффективность обучения. Наша основная ценность – это жизнь человека. Надо учить людей выживать, а затем обороняться. Выживать, обороняться, наступать. Да это работает,
– рассказал Кожемяко.
Военнослужащий уверен, что общество в Украине изменилось. Еще с 2014 года у нас начал формироваться скелет нации – новое поколение, растущее на патриотически настроенных художниках. Всеволод Кожемяко верит, что украинцы смогут избежать некоторых ошибок в будущем. У нас нет выбора – мы должны победить.
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