Історію бізнесмена та захисника України у новому матеріалі розповів проєкт "Український Свідок". Також там розповіли про особливості роботи бригади "Хартія" та чим вона відрізняється від інших.

Дивіться також Таємний проєкт Кремля․ Дезертирство, п'яні перестрілки, втрати: чим живе нова бригада Росії

Історія мільйонера у війську

На початку повномасштабного вторгнення Всеволод Кожемяко створив добровольчий підрозділ "Хартія", який згодом переріс у 13-ту бригади НГУ. Цей підрозділ брав участь у Слобожанському контрнаступі, а також допомагав ліквідовувати загарбників у боях за Харків, Сватове та Бахмут.

Всеволод розповів, що намагається залучати кошти для армії максимально ефективно. Він підтягує волонтерів та меценатів, його повністю влаштовує робота у приватному секторі. Мільйонер переконує, що державні посади обмежують власних потенціал, а це йому не підходить.

Всеволод Кожемяко обрав службу у ЗСУ та розвиток війська / Український свідок

Діяльність "Хартії" спрямована на побудову армії нового зразка. Реформи спрямовані на те, щоб підрозділ виконував задачу та втрачав менше людей, ніж інші. Так ефективність сформування побачать всі. Особливо важливою є мотивація.

Коли є мотивація, то зростає ефективність навчання. Наша основна цінність – це життя людини. Треба навчати людей виживати, а потім оборонятися. Виживати, оборонятися, наступати. Так це працює,

– розповів Кожемяко.

Військовослужбовець впевнений, що суспільство в Україні змінилося. Ще з 2014 року у нас почав формуватися кістяк нації – нове покоління, що зростає на патріотично налаштованих митцях. Всеволод Кожемяко вірить, що українці зможуть уникнути деяких помилок у майбутньому. У нас немає вибору – ми повинні перемогти.

Ситуація на фронті: останні новини