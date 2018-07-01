Вспомнил про Ахметова и показал "Донбасс-Арену": как Срна прощался с "Шахтером"

Многолетний капитан донецкого "Шахтера", 36-летний экс-игрок сборной Хорватии трогательно попрощался со своими украинскими болельщиками.

22 июня стало известно, что после 15 лет выступлений за "Шахтер" Срна переходит в Серию А и теперь будет защищать цвета итальянского "Кальяри".

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В своем Instagram Срна поделился воспоминаниями о том, как попал в состав "горняков".

Когда в 2003 году я приехал в футбольный клуб "Шахтер", я был еще ребенком, не зная, что от меня ожидают, и какими должны быть мои собственные ожидания. Даже в своих мечтах я не надеялся быть здесь сегодня, превзойдя все свои ожидания. Оглядываясь на 15 лет назад в клубе, я очень сильно горжусь тем, что мы вместе добились: эти трофеи, медали и сыгранные матчи, но более всего для меня отношения, которые у меня сложились с клубом, игроками, менеджментом и нашими фанами,

– написал Дарио Срна.

По его словам, решение покинуть Украину выдалось для него одним из самым тяжелым в жизни, ибо здесь он "оставил свой дом, свою вторую семью и самое важное свое сердце".

Кроме фанов, в своем прощальном сообщении многолетний капитан "Шахтера" не забыл поблагодарить и президента донецкого клуба, украинского олигарха Рината Ахметова.

За 15 лет выступлений в "Шахтере" Дарио Срна завоевал Кубок УЕФА, 10 раз становился Чемпионом Украины, 7 раз был обладателем Кубка и 8 раз – Суперкубка Украины.