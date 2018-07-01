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Вспомнил про Ахметова и показал "Донбасс-Арену": как Срна прощался с "Шахтером"

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Дарио Срна попрощался с "Шахтером"
Дарио Срна попрощался с "Шахтером" / 24 канал

Многолетний капитан донецкого "Шахтера", 36-летний экс-игрок сборной Хорватии трогательно попрощался со своими украинскими болельщиками.

22 июня стало известно, что после 15 лет выступлений за "Шахтер" Срна переходит в Серию А и теперь будет защищать цвета итальянского "Кальяри".

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В своем Instagram Срна поделился воспоминаниями о том, как попал в состав "горняков".

Когда в 2003 году я приехал в футбольный клуб "Шахтер", я был еще ребенком, не зная, что от меня ожидают, и какими должны быть мои собственные ожидания. Даже в своих мечтах я не надеялся быть здесь сегодня, превзойдя все свои ожидания. Оглядываясь на 15 лет назад в клубе, я очень сильно горжусь тем, что мы вместе добились: эти трофеи, медали и сыгранные матчи, но более всего для меня отношения, которые у меня сложились с клубом, игроками, менеджментом и нашими фанами,
– написал Дарио Срна.

По его словам, решение покинуть Украину выдалось для него одним из самым тяжелым в жизни, ибо здесь он "оставил свой дом, свою вторую семью и самое важное свое сердце".

Кроме фанов, в своем прощальном сообщении многолетний капитан "Шахтера" не забыл поблагодарить и президента донецкого клуба, украинского олигарха Рината Ахметова.

 

When I arrived in FC Shakhtar in 2003 I was still a child,not knowing what was expected of me, nor what my own self expectations were. Not even in my dreams did I expect to be here today, having surpassed them all. Looking back on my last 15 years in the club, I am extremely proud what we have together achieved; all the trophies, medals and matches played but above all the relationships I have built with the club, its players, management and our fans. Leaving Ukraine has been one of the hardest moments in my life, as I have left behind me my home, my family and most importantly my heart! That heart will forever stay with you, my fans, as because of you I have fulfilled all my dreams and more. Even during my hardest times you have stayed loyal and supportive and I owed it to you more than anyone else to prove my integrity . I also take this opportunity to thank The Clubs president Rinat Akhmetov for everything he has done for me over the years and for always believing in me! Forever yours, Darijo 33️ Когда в 2003 году я приехал в футбольный клуб "Шахтер", я был ещё ребенком, не зная, что от меня ожидают и какими должны быть мои собственные ожидания. Даже в своих мечтах я и не надеялся быть здесь сегодня, превзойдя все свои ожидания . Оглядываясь на 15 лет назад в клубе, я очень сильно горжусь тем, что мы вместе достигли: эти трофеи, медали и сыгранные матчи, но превыше всего для меня отношения, которые у меня сложились с клубом, игроками, менеджментом и нашими фанами. Уезжая из Украины было одним из самых тяжелых моментов в моей жизни, я оставил свой дом, свою вторую семью и самое важное моё сердце! Моё сердце всегда останется с Вами, моими фанами, ради Вас я выполнил все свои мечты и даже более того. Даже в самые трудные времена для меня Вы всегда были лояльны ко мне и поддерживали меня, и я должен Вам, больше чем кому- либо другому доказать свою принципиальность и честность. А также хочу поблагодарить Президента клуба, Рината Ахметова за всё, что он сделал для меня за эти годы и за его веру в меня! Ваш навсегда, Дарио 33 ️

Допис, поширений darijosrna (@darijosrna)

За 15 лет выступлений в "Шахтере" Дарио Срна завоевал Кубок УЕФА, 10 раз становился Чемпионом Украины, 7 раз был обладателем Кубка и 8 раз – Суперкубка Украины.

Теги: Новости Украины Новости спорта Шахтер
Источник: 24 канал
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