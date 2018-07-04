Вспышка кори в Украине: около тысячи человек заболели за неделю
Министерство здравоохранения Украины информирует, что за последнюю неделю – с 26 июня по 3 июля – корью заболели 953 человека.
Об этом информирует пресс-служба МОЗ.
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Корью заболели 368 взрослых и 576 детей. По сравнению с прошлой неделей. Эта цифра уменьшилась на 26%.
Больше всего больных на Львовщине, Закарпатье и Ивано-Франковщине.
В целом с начала 2018 года корью заболели почти 25 тысяч человек, из них 11 – погибли.
Ранее сообщалось о том, что в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок. Однако в Николаевской областной госадминистрации опровергли информацию, объясняя это тем, что ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания.
Что такое корь?Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.
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