Кулеба не видит рисков: продолжит ли Словакия оказывать военную помощь Украине
Новый глава правительства Словакии Роберт Фицо неоднократно делал заявления по поводу прекращения военной помощи Украине. Однако Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД Словакии Юрием Бланаром рассказал о перспективах сотрудничества между двумя странами.
Министр иностранных дел Украины рассказал перед заседанием Совета Украина – НАТО, что 28 ноября провел первую встречу с новым главой МИД Словакии, передает корреспондент 24 Канала София Назаренко из Брюсселя. Кулеба добавил, что встреча с Юраем Бланаром оказалась продуктивной.
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Сотрудничество продолжится
Дмитрий Кулеба после переговоров со словацким коллегой подчеркнул, что сотрудничество Украины со словацкими оборонными кампаниями продолжится.
Вчера (28 ноября – 24 Канал) у меня была продуктивная встреча с министром иностранных дел Словакии и могу сказать, что мы прекрасно понимаем друг друга,
– отметил Кулеба.
Глава МИД Украины подтвердил, что центр технического обслуживания украинской тяжелой техники будет и дальше будет функционировать в Словакии. А контракты между украинскими и словацкими компаниями по производству оружия будут пролонгированы.
Кулеба подчеркнул, что не видит никаких рисков по прекращению помощи со стороны Словакии. В то же время относительно Венгрии, цель которой заблокировать вступление Украины в ЕС, глава МИД прогнозов не делал.
"Давайте подождем две недели и посмотрим, чем это закончится", – подчеркнул он.
Что известно о позиции Словакии по помощи Украине
- Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией возглавил правительство Словакии после победы на выборах его партии Smer-SD. Еще во время предвыборной кампании Фицо делал громкие заявления о прекращении военной помощи Украине. Когда он возглавил правительство страны, то подтвердил свою позицию.
- Однако впоследствии смягчил риторику, отметив, что не будет делать препятствий словацким компаниям, поставляющим оружие и военную технику в Украину.
- В то же время правительство Фицо 8 ноября заблокировало 14-й пакет помощи Украине стоимостью 40,3 млн. евро. Словакия должна была передать ВСУ, в том числе: 4 миллиона единиц боеприпасов калибра 7,62 миллиметра, 5172 единицы крупнокалиберных боеприпасов для пушки калибра 125 миллиметров, 140 ракет для ЗРК "Куб", 8 минометов и 1200 мин.
- Однако Фицо подчеркнул, что его правительство продолжит передавать Украине гуманитарную и гражданскую помощь.