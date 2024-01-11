Орбана нужно держать в поле зрения: нужен ли диалог Украины с Венгрией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретится со своим венгерским коллегой Петером Сиярто 29 января в Ужгороде. Диалог между нашим государством и Венгрией очень важен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – серьезная угроза для ситуации в Европе, поэтому его нужно держать в поле зрения. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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"Орбана не надо упускать из поля зрения. С ним нужно вести разговоры, потому что он, по моему мнению, является серьезной угрозой дестабилизации в Европе. По его примеру сейчас начинает действовать Роберт Фицо", – сказал он.
Переговоры будут непростыми
Валерий Клочок отметил, что любой диалог с венграми – это хорошая новость. Однако переговоры между Украиной и Венгрией будут непростыми. В частности, из-за претензий Орбана относительно жителей Закарпатья, которых он считает венграми.
Конечно, переговоры с Венгрией будут непростыми. Учитывая, что Венгрия фактически заявляет о своих претензиях на ограничение в Украине прав и свобод граждан, которых она считает коренными венграми. Потому это не простой процесс. Но хорошо, что он будет,
– подчеркнул он.
Кулеба встретится с Сиярто: главное
- Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что встреча Дмитрия Кулебы и Петера Сиярто, которая состоится 29 января в Ужгороде, станет продолжением недавних политических контактов Украины и Венгрии. Одна из ключевых тем разговора – организация встречи Президента Украины Владимира Зеленского и венгерского премьера Виктора Орбана.
- Петер Сиярто подчеркнул, что во время встречи со своим украинским коллегой увидит, может ли встреча на уровне глав нашего государства помочь ситуации, которая сложилась между Украиной и Венгрией. Глава венгерского МИД добавил, что хочет обсудить с Кулебой, какую работу необходимо проделать для проведения встречи лидеров.
- Известно, что в Офисе Президента договариваются о встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана.
- Отметим, что главы украинского и венгерского МИД встречались вживую 11 декабря 2023 года. Главной темой переговоров было решение Европейского Совета относительно открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.