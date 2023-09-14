После встречи с Путиным начинает "бредить": какова цель очередного визита Лукашенко в Россию

Белорусский диктатор прилетел в Россию, чтобы снова провести переговоры с Владимиром Путиным, которые должны пройти 15 сентября. Однако этот визит Александра Лукашенко не анонсировался заранее.

Политтехнолог Юрий Подорожный рассказал 24 Каналу, что пока неизвестна тема переговоров двух диктаторов, однако можно предположить, каким будет поведение Лукашенко после встречи с Путиным.

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Лукашенко является гауляйтером Беларуси

Каждый раз после общения с главой Кремля самопровозглашенный президент Беларуси начинает "бредить" и провозглашать нарративы, которые нужны России.

При этом он произносит их в такой тональности и таким образом, что они якобы должны произвести впечатление на население Украины,

– подчеркнул политтехнолог.

В предыдущий визит к Путину Лукашенко рассказывал, как российский диктатор, имея "большое сердце", не "захватил Киев", потому что якобы "боялся его разрушить".

Политтехнолог предположил, какова цель визита Лукашенко в Россию: смотрите видео

Потому не стоит ожидать, что Путин и Лукашенко будут говорить о чем-то важном. Тем более, белорусский диктатор постоянно летает в Россию из-за войны в Украине и для согласования действий и планов, которые имеет страна-агрессор в частности на территории Беларуси, поскольку Лукашенко является гауляйтером этой страны и назначенным Кремлем "президентом". Именно поэтому его не признают в этом качестве и считают "так называемым "президентом" Беларуси".

"Как и любой губернатор он прилетает к Путину и отчитывается, как и что он делает. И хотя история с ЧВК "Вагнером" и его миротворческой миссией вроде бы завершилась, но в то же время Путин будет ставить перед Беларусью новые задачи", – подчеркнул Юрий Подорожный.

Что происходит в Беларуси

После внезапной гибели Евгения Пригожина жизнь Лукашенко тоже в опасности. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Путин презирает белорусского диктатора.

И потому Лукашенко, не имевший никакой причастности к разрешению ситуации после неудачного мятежа Пригожина, может ожидать судьба предводителя вагнеровцев. Ведь Путин, по словам Подоляка, в состоянии аффекта будет ликвидировать тех, кто ему не нравится из-за личной неприязни или из-за подозрений.

В то же время Лукашенко еще успеет предать Путина. Белорусский диктатор может выйти на контакт с Западом и за спиной российского диктатора договориться о чем-нибудь. Ведь Лукашенко более "хитрый" и "жизнеспособный", чем Путин.