Может коренным образом изменить ситуацию на поле боя: какого оружия больше всего ждет Украина от "Рамштайна"
Во вторник, 19 сентября, продолжается встреча в формате "Рамштайн". Украина ожидает от стран-партнеров новых решений о военной помощи.
Особенно Украина ожидает скорейших поставок истребителей F-16 и решения о предоставлении ATACMS. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.
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Какое оружие нужно ВСУ
Владислав Селезнев отметил, что основное, что нужно перед началом осенне-зимней кампании – это системы ПВО и ракеты к ним. Потому что враг накопил большое количество ракет, которыми, скорее всего, будет целить по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Также ВСУ важны артиллерия, боеприпасы к ней, бронетехника и специальное оборудование, которое поможет нам поскорее делать проходы в минных полях. Территория Украины очень плотно заминирована, в частности, на юге Запорожской области.
Надеюсь, что нынешний "Рамштайн" принесет нам хорошие новости. Конечно, все мы ждем скорейших поставок истребителей F-16 и ракет типа ATACMS. Это очень важно, именно это оружие может коренным образом изменить ситуацию на поле боя,
– подчеркнул он.
Селезнев об ожиданиях от "Рамштайна": смотрите видео
Главное о "Рамштайне" 19 сентября
- Сегодня, 19 сентября, на базе военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли анонсировал, что это будет "прекрасная встреча".
- Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин. В начале он объявил, что обещанные Вашингтоном танки Abrams уже скоро приедут в Украину. По его словам, в целом США и глобальные партнеры Украины выделили более 76 миллиардов долларов прямой помощи для обороны Украины и "сейчас эти пожертвования демонстрируют глубокую решимость около 50 стран, которые собрались здесь".
- Союзники создали новую коалицию в поддержку Украины. Цель объединения – передача ВСУ танков Leopard и проведение обучения пилотов на истребителях F-16. К коалиции присоединились Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша.
- Во время заседания Контактной группы по обороне Украины глава Минобороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что Украина получит от Дании 45 танков: 30 – типа Leopard 1; 15 – типа Т-72.