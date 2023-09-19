Может коренным образом изменить ситуацию на поле боя: какого оружия больше всего ждет Украина от "Рамштайна"

Во вторник, 19 сентября, продолжается встреча в формате "Рамштайн". Украина ожидает от стран-партнеров новых решений о военной помощи.

Особенно Украина ожидает скорейших поставок истребителей F-16 и решения о предоставлении ATACMS. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

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Какое оружие нужно ВСУ

Владислав Селезнев отметил, что основное, что нужно перед началом осенне-зимней кампании – это системы ПВО и ракеты к ним. Потому что враг накопил большое количество ракет, которыми, скорее всего, будет целить по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Также ВСУ важны артиллерия, боеприпасы к ней, бронетехника и специальное оборудование, которое поможет нам поскорее делать проходы в минных полях. Территория Украины очень плотно заминирована, в частности, на юге Запорожской области.

Надеюсь, что нынешний "Рамштайн" принесет нам хорошие новости. Конечно, все мы ждем скорейших поставок истребителей F-16 и ракет типа ATACMS. Это очень важно, именно это оружие может коренным образом изменить ситуацию на поле боя,

– подчеркнул он.

Селезнев об ожиданиях от "Рамштайна": смотрите видео

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