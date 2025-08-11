Более того, президент США, вероятно, пошел на значительные уступки главе Кремля, согласившись на встречу с ним. Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом политолог Олег Лесной, отметив, что это указывает на непоследовательность Дональда Трампа.

Почему Трамп пошел на привязи у Путина?

Лесной заметил, что президент США обещал ввести санкции против России еще 8 августа. То, что это не произошло, является не логичным и несправедливым, ведь страна-агрессор не выполнила никаких условий Трампа.

Это большая ошибка. Реализовался худший сценарий относительно санкций, потому что их и она вряд ли будут введены,

– подчеркнул политолог.

Относительно встречи Трампа и Путина на Аляске, то она должна финализировать определенный процесс. Однако, по словам Лесного, мы видим процесс, который не заканчивается, а развивается, учитывая то, что осуществляются вбросы в западные СМИ в которых, Украину пугают тем, что должен раздавать территории, обменивать свои же на свои.

Однако президент четко дал ответ на вопрос возможного "обмена территориями". Поэтому цель этих вбросов, как отметил он, – подготовить к чему-то западное мнение, давить на Киев и продвигать свои нарративы.

Смогут ли Трамп и Путин, как говорят некоторые горячие головы, поделить мир и принудить нас к чему-то? Они могут делать что угодно, но без Украины эта война не прекратится. Если нас не будут устраивать определенные моменты, которые для нас являются концептуальными, значит мы на них не пойдем. Будет тяжело, но мы к этому морально готовы,

– подчеркнул Олег Лесной.

В то же время Европа ведет с Украиной консультации. Также наши европейские партнеры договариваются о переговорах с США встреча на Аляске. Потому что нужно установить предохранители от возможной эйфории, которая возникнет у Трампа, когда он увидит вживую Путина.

Кремль, вероятно, будет настаивать на отмене санкций. Однако наибольшие ограничения действуют со стороны Европы, поэтому с ней и нужно разговаривать по этому вопросу.

Он по большому счету пошел на привязи у Путина, который в очередной раз сместил дедлайн санкций, не давая ничего взамен. Также неудачно выбрано место встречи и результатов она не принесет. Но Путин в любом случае выиграет, потому что он вылез из своего бункера и смог куда-то полететь. А еще с ним будут разговаривать на самом высоком уровне. Этого нельзя было делать в таком контексте, который сейчас есть,

– уверен политолог.

Ситуация очень непростая, как отметил Лесной, но не стоит считать, что Трамп и Путина все порешают. Этого не будет. Должны отстаивать свои интересы и тогда мир под нас прогнется. Он любит сильных и упрямых, а мы такие и есть.

Напомним, что политолог-американистка Александра Филиппенко назвала две угрозы встречи Трампа с Путиным. Во-первых, это если США не будут обсуждать вопрос территорий, которые Россия захватила в 2014-м, в частности Крыма. И во-вторых, если судьба Украины будет решаться без ее участия.