Ба більше, президент США, імовірно, пішов на значні поступки очільнику Кремля, погодившись на зустріч з ним. Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом політолог Олег Лісний, зазначивши, що це вказує на непослідовність Дональда Трампа.

Чому Трамп пішов на прив'язі у Путіна?

Лісний зауважив, що президент США обіцяв ввести санкції проти Росії ще 8 серпня. Те, що це не відбулося, є не логічним та несправедливим, адже країна-агресорка не виконала жодних умов Трампа.

Це велика помилка. Реалізувався найгірший сценарій щодо санкцій, тому що їх і вона навряд чи будуть запроваджені,

– наголосив політолог.

Щодо зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, то вона має фіналізувати певний процес. Проте, за словами Лісного, ми бачимо процес, який не закінчується, а розвивається, з огляду на те, що здійснюються вкиди у західні ЗМІ у яких, Україну лякають тим, що має роздавати території, обмінювати свої ж на свої.

Проте президент чітко дав відповідь на питання можливого "обміну територіями". Тому мета цих вкидів, як наголосив він, – підготувати до чогось західну думку, тиснути на Київ і просувати свої наративи.

Чи зможуть Трамп і Путін, як кажуть деякі гарячі голови, поділити світ і примусити нас до чогось? Вони можуть робити що завгодно, але без України ця війна не припиниться. Якщо нас не влаштовуватимуть певні моменти, які для нас є концептуальними, значить ми на них не підемо. Буде тяжко, але ми до цього морально готові,

– підкреслив Олег Лісний.

Водночас Європа веде з Україною консультації. Також наші європейські партнери домовляються про переговори із США зустріч на Алясці. Тому що потрібно встановити запобіжники від можливої ейфорії, яка виникне у Трампа, коли він побачить наживо Путіна.

Кремль, імовірно, наполягатиме на скасуванні санкцій. Проте найбільші обмеження діють з боку Європи, тому з нею і потрібно розмовляти щодо цього питання.

Він за великим рахунком пішов на прив'язі у Путіна, який вчергове змістив дедлайн санкцій, не даючи нічого на заміну. Також невдало обрано місце зустрічі і результатів вона не принесе. Але Путін в будь-якому випадку виграє, тому що він виліз зі свого бункера і зміг кудись полетіти. А ще з ним розмовлятимуть на найвищому рівні. Цього не можна було робити в такому контексті, який зараз є,

– впевнений політолог.

Ситуація дуже непроста, як наголосив Лісний, але не варто вважати, що Трамп і Путіна все порішають. Цього не буде. Маємо відстоювати свої інтереси і тоді світ під нас прогнеться. Він любить сильних і впертих, а ми такі і є.

Нагадаємо, що політологиня-американістка Олександра Філіппенко назвала дві загрози зустрічі Трампа з Путіним. По-перше, це якщо США не обговорюватимуть питання територій, які Росія захопила у 2014-му, зокрема Криму. І по-друге, якщо доля України буде вирішуватися без її участі.