Однак для цього Трамп має поставити Путіну чіткі умови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Які наслідки може мати зустріч Трампа та Путіна?

У виданні вважають, що у випадку, якщо Трамп збереже свій скептицизм щодо кінцевих намірів Путіна, навіть остаточний мир, який передбачає територіальні поступки, може виявитися здійсненним.

Але кожен наступний крок має бути зроблений з обережністю. Путін – звір з гострими зубами й кігтями, і з ним потрібно поводитися відповідно,

– наголошують у WP.

Саме тому на зустрічі американський лідер має діяти обережно і методично. Відправною точкою для п'ятничних переговорів стане вимога Путіна про те, щоб Україна в односторонньому порядку пішла з тих районів Донецька, які вона ще утримує, в обмін на припинення вогню.

Трамп може спокійно відповісти пропозицією європейських союзників, згідно з якою, спочатку Росія повинна погодитися на припинення вогню як попередню умову для будь-якого взаємного обміну територіями.

За таких умов обмін частини Донецька, що залишилася, на території в Запорізькій і Херсонській областях, які наразі окуповані Росією, може бути прийнятним.

У виданні вважають, що гарантії безпеки також мають бути частиною обговорення. Натомість членство України в НАТО не розглядатимуть принаймні доти, доки Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс будуть при владі в Білому домі.

Тому найкраще підштовхнути Росію до того, щоб вона прийняла той факт, що Україна стане постійною гарнізонною державою на східному фланзі Європи. Вона має бути озброєна до зубів західною зброєю та здатною стримати всю міць будь-якої майбутньої російської агресії.

У статті WP пояснюють, що питання не в тому, чи буде Росія погрожувати новим нападом, а в тому, коли це станеться. А також підкреслюють, що для того, аби будь-яка угода була виконана, необхідно заручитися підтримкою українців.

В ідеалі, хоча це і здається малоймовірним, Володимир Зеленський все ще може отримати запрошення на саміт в Алясці.

За даними Reuters, український президент у неділю, 10 серпня, отримав дипломатичну підтримку ЄС та НАТО. Агентство зазначає, що Трамп "відкритий для участі Зеленського" у саміті на Алясці, але наразі триває підготовка лише до двосторонньої зустрічі. Тоді як сам Путін заявив, що умови для його зустрічі із Зеленським, "ще далекі" від виконання.