"Запустить" вступление Украины в НАТО еще до окончания войны: Дуда призвал к действиям

Президент Польши Анджей Дуда 16 января встретился с Владимиром Зеленским в Давосе в Швейцарии. Во время их разговора был поднят вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

В то же время Зеленский рассказал, что во время разговора обе стороны скоординировали позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО. Президент также рассказал о ситуации на поле боя.

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Как отметил Дуда, членство нашего государства в Североатлантическом альянсе до окончания войны невозможно. Впрочем, польский президент верит, что начать процедуру вступления можно было даже на текущем этапе.

В то же время Дуда подчеркнул, что Украина должна стремиться к полноправному членству в НАТО.

Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит обсуждение этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины,

– рассказал польский президент.

По его словам, будущее членство Украины в НАТО чрезвычайно важно для всего Альянса и безопасности Польши.

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