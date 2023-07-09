Российская пропаганда мощно работала: политолог ответил, чего до сих пор боятся на Западе
У западных стран есть определенные страхи в отношении России и эскалировании войны страны-агрессора против Украины. В частности, с этим может быть связано нежелание некоторых государств видеть Украину в НАТО.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. Он отметил, что страны западной Европы испытывают страх быть вовлеченными в войну с Россией. Как говорят дипломаты, их страны не желают проводить тест на 5-ю статью НАТО.
К теме Несколько важных решений согласовано: Кулеба говорит, что путь в НАТО станет короче после Вильнюса
Россия не жалеет денег на влияние
Также не стоит забывать, что в странах западной Европы есть часть политиков, имеющих пророссийскую позицию.
Кроме того, российская пропаганда мощно работала на протяжении многих лет и оказывала достаточное влияние на европейские страны,
– подчеркнул политолог.
Также следует учитывать особенности работы машины ФСБ, которая не жалеет денег и влияния для привлечения политиков из стран Европы на свою сторону.
Кроме того, существует процент политиков, рассматривающих возможность переговорного процесса, но уже с более проукраинских позиций. Мол, мы еще чуть-чуть дожмем Путина и дальше выведем его на нейтральный формат переговоров.
О чем 5-я статья НАТОВ соответствии с ней, если любая страна-член Североатлантического союза подвергается вооруженному нападению, все остальные члены НАТО сочтут это вооруженным нападением на них всех и должны помочь стране-участнице Альянса, которая страдает от внешней агрессии.
Политолог рассказал с чем связано нежелание некоторых западных стран поддерживать вступление Украины в НАТО: смотрите видео
Украина тоже имеет претензии
Именно поэтому решение, которое может быть принято на саммите НАТО в Вильнюсе в случае развертывания негативного сценария, не следует рассматривать как наше поражение.
Это совместное решение, общая ответственность одинаково Украины и многих стран Запада. Действительно, у Украины есть давнее коррупционное прошлое, а также имеются эпизоды недостаточного законодательного обеспечения реформ и факты борьбы с коррупцией. Однако на самом деле коррупционных скандалов в Украине не так много,
– подчеркнул Алексей Кошель.
Однако в то же время у Украины много претензий к странам-членам НАТО. В частности, относительно поставок оружия, ведь за это наша страна расплачивается жизнью украинских патриотов
Вступление Украины в НАТО: важное
- The Telegraph отмечает, что на саммите Альянса в Вильнюсе 11 – 12 июля Германия может предложить отсрочку вступления Украины в НАТО. Такая позиция Берлина связана со страхом, что это может привести к войне между странами Североатлантического альянса и России.
- Источник издания отмечает, что Германия может на саммите НАТО в Вильнюсе предложить другим членам Альянса акцентировать внимание на гарантиях безопасности, а не рассматривать возможности членства Украины.
- В настоящее время длится интрига, посетит ли саммит НАТО Президент Украины Владимир Зеленский. Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что пока неизвестно, состоится ли визит Зеленского в Вильнюс.
- Она подчеркнула, что украинские власти еще до конца не понимают формат всех встреч в Вильнюсе, а также какие решения и финальные документы будут "физически положены на стол".
- Стефанишина считает, что именно от содержания этих документов зависит, будет ли присутствовать Президент на саммите.