Через несколько часов после разрешения США Украина атаковала Белгород из HIMARS, – Forbes

Через несколько часов после разрешения США Вооруженные Силы Украины ударили по Белгороду из HIMARS. Украина ударила по городу, который стал одной из баз для группировки российских войск.

Ведь именно из Белгорода и других близлежащих городов Россия с 10 мая атакует украинские приграничные населенные пункты. Враги обстрелами, вероятно, пытаются прорвать украинские рубежи и продвинуться в сторону Харькова.

Заметьте у Зеленского подтвердили, что США разрешили бить их оружием по России, но с некоторыми нюансами

Что известно об атаке с HIMARS по Белгороду

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 31 мая 2024 года, разрешили Украине бить их оружием по территории России.

В Белом доме заверили, что разрешение касается не только приграничных участков с Харьковщиной, а всего региона на Севере, где россияне обстреливают Украину.

Это желанный шаг, который позволит нам теперь лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну,

– заявил Зеленский фактически перед ударом ВСУ по Белгороду.

Ведь 31 мая росСМИ написали, что зафиксировали звуки воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты атаковали Белгород.

Российские пропагандисты заявили о сбитии 14 ракет и падении обломков. Данных о том, сколько вреда нанесли военным целям России, пока нет.

Однако журналисты отметили, что за 3 недели ожесточенных боев эта группировка России дорогой ценой захватила цепь приграничных сел и превратила Волчанск в поле битвы.

И остановили продвижение врага только быстрые действия украинских подразделений подкрепления. В частности, 36 бригады морской пехоты, 71 егерской бригады и элитной 82 десантно-штурмовой бригады.

Что известно о разрешении бить оружием Запада по России

Бить западным оружием по территории России 31 мая разрешили США. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разрешение касается непосредственно атак на вражеских солдат, которые сосредоточены с другой стороны границы, то есть ударов по военным целям.

Всего по состоянию на 31 мая уже 13 стран разрешили ВСУ использовать их оружие для атак по России. В частности, говорится о Франции, Литве, Латвии, Канаде, Швеции, Эстонии, Польше, Финляндии, Чехии, Великобритании, Нидерландах, Германии и США.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что россиянам придется отходить. Ведь Украина сможет наносить удары по пусковым установкам С-300 и не только.