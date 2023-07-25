Успех у Старомайорского и выбивание россиян с позиций у Андреевки: показываем на карте, где это

В Генштабе ВСУ рассказали, что наши войска имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области. Кроме того, россияне под давлением ВСУ вынуждены были покинуть свои позиции в районе Андреевки на Бахмутском направлении.

Соответствующую информацию утром 25 июля рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев. По его словам, наши военные также продолжают наступать на Бахмутском направлении. Где расположены Старомайорское и Андреевка – смотрите в тексте 24 Канала.

Смотрите также Россияне отступили в районе Андреевки, успехи у Старомайорского: карта боев за 25 июля

Где украинские военные имеют успех

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши военные имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Вооруженные Силы Украины приблизились вплотную к Старомайорскому. Однако россияне удерживали эту деревню, бросая в бои свои резервы.

Буквально еще 24 июля спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень рассказывал, что за Старомайорское продолжаются ожесточенные бои.

Где расположено Старомайорское, на котором ВСУ имеют успех: смотрите на карте



ВСУ имеют успех на направлении Старомайорского / Скриншот из DeepStateMAP

Где ВСУ выбили врага с позиций в районе Андреевки

Утром 25 июля представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины рассказал, что в результате наступательно-штурмовых действий ВСУ противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

ВСУ преуспевают в районе Андреевки, что возле Клищиевки: смотрите на карте



Как ВСУ продвинулись в районе Андреевки, что возле Клещиевки / Скриншот из DeepStateMAP

ВСУ продвинулись на Бердянском направлении

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень сообщил 24 июля, что Вооруженные Силы Украины на Бердянском направлении:

имели частичный успех;

продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра;

часть боевых подразделений – закрепляется на занятых рубежах;

штурмовые отряды разминируют территории.

Следует заметить, что в течение недели 9 – 16 июля ВСУ подошли к Андреевке и Приютному. Уже в течение 16 – 23 июля наши военные ощутимо продвинулись в сторону Старомайорского, подошли вплотную к Приютному. Подробнее о ситуации на фронте за прошлую неделю читайте по ссылке.