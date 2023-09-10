Внутри был водитель и взрывчатка: ВСУ использовали танк-камикадзе в Запорожской области

Украинские военные продолжают сдерживать врага и освобождать временно оккупированные территории. На этот раз они прибегли к рискованному шагу и использовали так называемый "танк-камикадзе" против россиян.

На Запорожском направлении воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады использовала против врага "новую тактику" - трофейный танк-камикадзе. Он взорвался на мини вблизи позиций россиян.

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В танке был механик-водитель

По словам пресс-офицера бригады Ярослава Галаса, взрыв от детонации заложенного боекомплекта был таким, что с тех позиций украинскую пехоту "никто не тревожил".

Он также добавил, что "самую опасную роль в операции" исполнил механик-водитель.

Обложенный взрывчаткой танк вместе с механиком выходил к врагу на расстояние выстрела, и если бы в него попали из гранатомета, никаких шансов выжить не было,

– написал Шумиха.

Выполнить задание взялся Василий Дудинец из Мукачево. Он сам пошел в военкомат в начале марта 2022 года - на второй день после крестин дочери. По его словам, он прекрасно понимал, что может не вернуться с боевой задачи.

"Но если бы в танк попали и сдетонировала взрывчатка, то это была бы мгновенная смерть. То есть, все понятно – ты или жив, или мертв. Это не тот вариант, что оторвало руку и ногу и потом тебя жена или дети катают на инвалидной коляске и подносят воду. Для меня лучше вернуться невредимым или скорая смерть", – объяснил Дудинец, почему согласился выполнить задание.

Пресофицер бригады рассказал, что после этой операции за Дудинцем "крепко закрепился" позывной Камикадзе.

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