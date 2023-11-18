Оккупанты не смогут удержать левый берег Днепра: оперативная сводка от Свитана
Наши воины проводят боевую работу на левом берегу в Херсонской области. Россияне уже не успевают за развитием событий, не способствует им также погода.
Для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, подчеркнув, что сначала на левобережье начала работать наша военная разведка, а теперь уже и морская пехота.
Достойно внимания Украина создает плацдармы на левобережье Херсонщины: ISW проанализировал цели и вызовы
Почему Россия не удержит левый берег
Свитан отметил, что левый берег был готов к освобождению еще в начале июня. Однако противник прибег к единственной возможности, чтобы на несколько месяцев остановить по крайней мере подготовку и выполнение нами задач, взорвав дамбу Каховской ГЭС.
По его словам, после того, как сошла вода, на левом берегу начала работать военная разведка, а теперь уже и линейные части, преимущественно морской пехоты. Уже есть тактические плацдармы, чтобы взвешенно подойти к дальнейшим действиям и создавать оперативный плацдарм под форсирование Днепра.
Левый берег россияне удержать не могут. И уже не смогут, даже если сейчас начнут перебрасывать какие-то резервы,
– считает полковник запаса.
Потому что, объяснил Свитан, они уже не успевают за развитием событий, темпами и погодой. Оккупантам будет гораздо сложнее перебрасывать войска, например, из Ростова или того же Купянска на левобережье, чем нам для развития наступательных действий.
Обзор ситуации на фронте от Романа Свитана: смотрите видео
Какая ситуация у Авдеевки и Бахмута
Полковник запаса отметил, что вблизи Авдеевки сейчас тяжелая ситуация, но контролируемая. Движение оккупантов в этом районе можно останавливать или перенацеливать их определенные силы в другое место.
По его словам, сейчас наши защитники решают данный вопрос, в частности, на левом берегу Днепра. Подобная картина также в районе Бахмута и Горловки.
То есть "растягиваем" россиян на юг в сторону Херсона, на север в сторону Бахмута,
– сказал Свитан.
Так что, добавил он, захватчикам придется перераспределять боеприпасы от Авдеевки. Благодаря этому нам будет гораздо проще в контрбатарейной борьбе.
ВСУ на левом берегу Днепра: главное
- В Генштабе ВСУ подтвердили продвижение наших войск на левобережье Херсонской области. В настоящее время украинские воины проводят диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Конечно же, они наносят оккупантам существенные потери.
- В ОК "Юг" уточнили, что на левом берегу Херсонской области работает не только морская пехота, а разные структуры Сил обороны. Закрепляться там украинским бойцам помогают артиллерия и аэроразведка.
- Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что на Херсонщине продолжается боевая работа. Она подчеркнула, что действия наших воинов там пока не подлежат огласке. Также она озвучила главную задачу, которую на левобережье выполняют украинские бойцы.