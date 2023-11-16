Продвинулись ли ВСУ на левобережье Херсонщины: в ОК "Юг" объяснили отсутствие информации
В Институте изучения войны заявили, что украинская армия продолжила "более масштабные", чем обычно, операции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Однако боевые успехи имеют право разглашать только тогда, когда такое решение принимает военное командование.
Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал. Она отметила, что это делают тогда, когда операция завершена или реализована в том масштабе и объеме, как планировалось. Отметим, что аналитики еще в октябре сообщали, что ВСУ закрепились на левобережье Херсонской области.
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К сожалению, мы страдаем от того, что создается искусственный ажиотаж информационный и не хотят нас услышать и прислушиваться к тому, что за информационной тишиной стоит сохранение жизни людей,
– подчеркнула Гуменюк.
Она призвала довольствоваться той информацией, которая находится в открытом доступе. А также дождаться того момента, когда объявление информации не будет таким болезненным для войска.
Что происходит на левобережье Херсонщины
- Работа украинских военных на левом берегу Херсонской области не подлежит огласке. Все, чтобы её можно было завершить и сохранить жизнь гражданских. Тем временем оккупанты прячутся среди местного населения и располагают свои огневые позиции там, где сосредоточены люди.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра.
- Российское минобороны заявило, что якобы "перекидывает" свои войска с левобережья Херсонской области. Однако впоследствии это сообщение было аннулировано.
- Впрочем, в Центре нацсопротивления заявили, что движения оккупантов там не зафиксировали. Так россияне могут проводить информационную операцию против Украины.