ВСУ мощно уничтожили командный пункт управления оккупантов в Новой Каховке

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить мощные потери россиянам. Так, они в очередной раз поразили вражеский пункт управления.

Это произошло во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В сети уже обнародовали соответствующие кадры поражения.

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ВСУ уничтожили вражеский пункт в Новой Каховке

Как стало известно, 9 августа около 10 утра наши защитники поразили пункт управления российских войск во временно оккупированной Новой Каховке. О потерях захватчиков – пока неизвестно.

Последствия "хлопка" в Новой Каховке: смотрите видео

Колоссальные потери оккупантов на войне

По состоянию на 9 августа враг потерял ориентировочно 251 620 своих военных. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 820 российских захватчиков. Потери в технике:

танков – 4262 (+8),

боевых бронированных машин – 8290 (+12),

артиллерийских систем – 5013 (+17),

РСЗО – 711 (+2),

средств ПВО – 469 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 312 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),

крылатых ракет – 1377 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7479 (+19),

специальной техники – 742 (+5).

Кроме того, утром 9 августа наши воины сбили очередной вертолет оккупантов, сообщили в Генштабе. Тип вертолета сейчас устанавливается.

На Лиманском направлении уничтожен пункт вражеской аэроразведки

Недавно стало известно, что на Лиманском направлении удалось обнаружить и уничтожить пункт вражеской аэроразведки. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники.

Информацию об объекте передали собратьям из ДШУ, те, в свою очередь, отработали по нему артиллерией.