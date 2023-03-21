Есть нехватка БМП-1: в ВСУ рассказали, какое сейчас оружие использует враг на фронте
Российские террористы пытаются использовать новую технику на поле боя. Однако Вооруженные Силы Украины мощно уничтожают вооружение оккупантов.
Зафиксировано, что у захватчиков есть недостаток бронированных машин БМП-1. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Какое оружие использует российский враг
По словам Череватого, на Лимано-Купянском направлении террористы больше используют бронетехнику – это советская или российская техника. Среди них – БМП-3 и БМП-2.
Замечено, что у них нехватка БМП-1. Из новейшего используют барражирующие боеприпасы "Ланцет". Сейчас наши военные решают, как противодействовать этому вооружению,
– рассказал представитель Восточной группировки ВСУ.
К тому же Череватый добавил, что за минувшие сутки украинским защитникам удалось сжечь вражескую боевую машину пехоты, миномет "Василек" и беспилотник "Стриж". В предыдущие дни были ликвидированы танки Т-72, а также новейшие Т-80 и Т-90.
Что с вооружением у России
- По данным издания Financial Times, в Кремле воздерживаются от закупок иранских баллистических ракет большой дальности, которые летят быстрее скорости звука и имеют большую боевую нагрузку.
- Кстати, уже больше месяца в СМИ обсуждают вопрос о том, что Китай рассматривает поставки оружия России. В ГУР не могут подтвердить факт поставки Китаем оружия России.
- Ранее сообщалось, что Китай поставлял России оружие в обход санкций через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, утверждает издание Politico.
- Так, в июне 2022 года один из крупнейших военных подрядчиков Китая присылал российской компании винтовки, созданные по образцу американской штурмовой винтовки М16, отмеченные как гражданские для охоты.