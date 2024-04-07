Там были не простые солдаты: в Каховке прилетело по расположению оккупантов
В течение 5 – 6 апреля в оккупированной Каховке Херсонской области были прилеты. Особенно удачным был прилет 6 апреля, ведь попали в расположение личного состава захватчиков.
Россияне на оккупированной части Херсонщины очень нервничают. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что пугает их именно точность, с которой украинские защитники их накрывают.
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ВСУ попали по расположению российских офицеров
Андрющенко отметил, что пока не известны точные потери врага, но люди сообщают, что оккупанты "пакуют", потому что прилет был очень точный. Что важно, попали не по обычной казарме, а по "нормальному расположению" – там были российские офицеры.
"За последние дни в конце недели это уже второй случай, когда по оккупированной Херсонщине такой удачный удар. Там не десятки людей идет счет. Там не по количеству, а по качеству наши бьют", – сообщил советник городского головы Мариуполя.
Что происходит на оккупированных территориях: последние новости
- В оккупированном Мариуполе фиксируют все больше случаев заболевания холерой, прежде всего среди детей. В то же время захватчики не спешат вводить карантин. Ситуация угрожающая, а коллапс медицинской системы и проблемы с канализацией только усложняют ситуацию.
- На оккупированной части Запорожья Россия начала призыв. Враг сконцентрирован на том, чтобы затянуть наших людей в ряды оккупационного войска. Кроме того, ЧВК "Вагнера" вербует украинцев воевать в Африке.
- На оккупированной Херсонщине решили показать захватчикам, что им здесь не место. На левобережье с помощью беспилотников установили украинский флаг. Это сделал экипаж БпЛА одного из подразделений 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
- В Херсонской области россияне совершили очередное военное преступление. Оккупанты возле Крынок расстреляли трех безоружных военнопленных.