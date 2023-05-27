Украинские военные в районе Бахмута продвинулись еще на 450 метров, – Череватый

Вагнеровцы сообщали о выходе из Бахмута. В Минобороны Украины рассказывали, что ЧВК "Вагнера" уже покинули окрестности Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении Россия атакует из артиллерии и пытается остановить продвижение ВСУ по флангам. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телемарафона, какая ситуация сейчас в окрестностях Бахмута, пишет 24 Канал.

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Как изменилась ситуация в районе Бахмута

Во время наших контратакующих действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 метров,

– рассказал Череватый.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что украинские военные:

ликвидировали 54 оккупантов и ранили – 84;

уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", три пушки, три беспилотника, самоходный миномет 2С4 Тюльпан, два полевых склада с боеприпасами.

Сергей Череватый рассказал, что за сутки 27 мая было два боевых столкновения, 26 мая – от одного до трех.

"Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя в течение всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в смысле огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. Было два авианалета", – отметил Череватый.

ВСУ на Бахмутском направлении: последние новости

25 мая Анна Маляр рассказала, что в Бахмутском направлении россияне подтягивают дополнительные подразделения на фланги для усиления. По словам заместителя Алексея Резникова, в пригороде Бахмута – россияне заменили вагнеровцев на армейские регулярные отряды. В самом Бахмуте – находились бойцы Пригожина.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что заявления Пригожина являются "сухим языком, латентной капитуляцией его группировки".

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что считает решение ВСУ бороться в Бахмуте правильным, несмотря на то, что битва стоила жизни многих солдат. По его словам, выходящие из Бахмута вагнеровцы после перегруппировки продолжат воевать, однако "в других местах".

Также Данилов объяснил, что украинские военные продолжают контролировать небольшую часть Бахмута. Подробнее об этом – читайте по ссылке.