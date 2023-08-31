Прошли самую трудную линию, – военный эксперт о продвижении ВСУ на Юге

Оккупанты создали эшелонированную оборону в селе Работино Запорожской области, что значительно усложнило освобождение этого населенного пункта Силами обороны. В настоящее время село находится под контролем ВСУ.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что украинские силы пересекли важный участок фронта. Однако далее они должны выполнить не менее сложные задачи.

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Южная группировка врага будет обречена

Освобождение села Работино длилось почти три месяца, однако благодаря этому ВСУ открывается путь на Токмак.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

"Украинские силы прошли первую и самую тяжелую так называемую линию обеспечения. Сейчас они подошли ко второй линии, но им нужно перегруппироваться и закрепиться на позициях, которые уже есть нашими. А затем необходимо просчитать дальнейшие сценарии", – подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт предположил дальнейшее развертывание события на Южном направлении: смотрите видео

Как только Силам обороны удастся пробить вторую и третью линии обороны врага, то, по словам Черника, хорошая новость состоит в том, что вплоть до Перекопского перешейка на этом направлении противник больше не имеет серьезных укреплений.

Как только это произойдет, украинское контрнаступление пойдет активнее. И ВСУ сможет увеличить движение в глубину противника не на несколько километров, а на несколько десятков километров,

– заметил Петр Черник.

В то же время, стратегическая задача южного плацдарма остается неизменной – выйти на северное Приазовье. По словам военного эксперта, как только это произойдет, южная группировка россиян будет обречена.

Ситуация на фронте: что известно

Силы обороны 22 августа освободили село Работино от российских оккупантов. Наши защитники зашли в населенный пункт и установили там украинский флаг.

После освобождения Работиного украинские защитники продолжили продвижение. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ продолжили движение юго-восточнее Работиного и южнее Малой Токмачки.

Она отметила, что Силы обороны наступают также на направлениях Новоданиловки, Новопрокоповки, Очереватого несмотря на сопротивление оккупантов.

Кроме того, по сообщению Генштаба, ВСУ имели успех в селе Вербовое Пологовского района Запорожской области. Также наши защитники продвинулись в направлении Новоданиловки-Новопрокопки и закрепляются на достигнутых рубежах.