Очень боятся летать: в ВСУ рассказали, как оккупанты применяют авиацию на фронте
Российские захватчики сохраняют превосходство в небе временно оккупированных территорий. Они очень боятся залетать в радиус работы ПВО как Сухопутных войск, так и Воздушных сил Украины.
Поэтому управляемые авиационные бомбы враг запускает за 30 – 40 километров до линии фронта. Впрочем, как отметил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВС Владимир Фитьо 24 Каналу, полет 500-килограммовой фугасной бомбы достигает 70 километров.
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Соответственно 500 килограммов взрывчатки наносят разрушительный вред, хоть и не точный.С 24 февраля 2022 года Силы обороны Украины уже уничтожили 322 вражеских самолета и 324 вертолета. Кроме того, оккупанты несут бешеные потери и в других видах техники.
Как оккупанты используют авиацию: смотрите видео
Как оккупанты работают артиллерией
На складах России, к сожалению, сохраняется еще большое количество боеприпасов для различных типов вооружения. Кроме того, промышленность страны-агрессора работает и производит новые снаряды. Активность вражеских обстрелов свидетельствует, что у россиян еще нет больших проблем с боеприпасами.
С начала октября, когда начались активные действия на линии фронта, в том числе и на Купянском направлении, активность применения артиллерии врагом остается такой же, как и была. То есть враг не жалеет снарядов и минометов,
– рассказал Фитьо.
Несмотря на то, что российской артиллерии не хватает точности, взрывное поражение от их снарядов наносит большой вред.
Последние новости с фронта: коротко
- Пока ни украинские защитники, ни российские захватчики не могут прорвать линию фронта. Широкомасштабное наступление врага разбилось о крепкую оборону ВСУ.
- В разведке британского Минобороны отметили, что на Юге украинское наступление остается относительно статичным между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций россиян.
- Вооруженные Силы нанесли удар по колонне бронетехники оккупантов в районе Никольского, что в 4 километрах от Угледара Донецкой области. Как следствие – уничтожено 10 единиц вражеской техники.