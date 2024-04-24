Какое вооружение немедленно получат ВСУ от США: обзор фронта от Свитана
Сенат США одобрил выделение Украине около 60 миллиардов помощи. После подписания законопроекта Джо Байденом наши защитники вскоре получат то, чего больше всего не хватает.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в оперативной сводке для 24 Канала предположил, будут ли в пакете помощи ATACMS.
Кстати Нардеп Чернев рассказал, какие ограничения будут в ВСУ по использованию ATACMS
Что в первую очередь получат ВСУ от США
Свитан заметил, что все то, что нам нужно прежде всего, действительно находится в Польше и Германии. Если Джо Байден как можно быстрее подпишет законопроект о помощи Украине, то буквально на выходных можем увидеть первую партию вооружения, которое будет выполнять боевые задачи.
Первое – однозначно боеприпасы. Это то, чего нам не хватает,
– сказал полковник запаса.
По его мнению, в первых партиях вооружения в Украину поступят боеприпасы калибра 155 миллиметров, а дальше уже подтянутся ракеты для ПВО.
В то же время есть вопросы по поставкам ATACMS. Он считает, что, вероятнее всего, сразу предоставят ракеты в версии M39 с дальностью 160 километров, которыми мы уже работали.
Конечно, добавил Свитан, хотелось бы еще ракеты M39A1, которые имеют кассетную боевую часть и бьют на расстояние 300 километров. А также в версии М57 с фугасным зарядом и M39А3.
Если мы получим эти модификации ATACMS, то, подчеркнул он, работа по Крыму и Керченскому мосту станет подтверждением получения этих ракет.Важно! Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине. Он подчеркнул, что оперативно передаст его в соответствующие органы, чтобы ракетные системы и оружие отправились в Украину. Американский лидер заметил, что этот пакет поможет безопасности в Европе.
Тяжелые бои за Часов Яр
Полковник запаса отметил, что Часов Яр для российских захватчиков – "вишенка на торте". Его пытаются "подарить" Путину на инаугурацию, которая должна состояться 7 мая.
Поэтому ближайшие 2 недели они будут двигаться в этом направлении. У нас есть механизмы противодействия,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, пока еще не поступила помощь от США, мы их останавливаем, в частности, с помощью дронов. Иногда на некоторых позициях отбрасываем врага с участием наземных частей.
Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте
Свитан заметил, что в районе Часового Яра россияне теряют много личного состава и техники. Там находится более 20 тысяч оккупантов, и речь идет о линейных российских частях – хорошо укомплектованных десантниках.
Наши же защитники удерживают это тяжелое направление.
Война в Украине: последние новости
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