Гроза морей: бойцы ВСУ показали испытание подводного дрона "Маричка"
Источник:AMMO.UKRAINE
Украинские военные показали, как тестируют украинский подводный дрон "Маричка". Он может атаковать цели более чем на 1 тысячу километров.
Особенность "Марички" в том, что она невидима для враждебных средств РЭБ. Разработчики показали видео, как произошло испытание дрона, пишет 24 Канал.
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Как проходят испытания дрона "Маричка"
Разработчики рассказали, в чем особенности "Марички". В частности, она безопасна, ведь на ней нет экипажа, поэтому соответственно нет жертв среди личного состава. Также надводный беспилотник незаметен – он невидим для многих вражеских радаров, эхолотов и сканеров.
Автономность. Может продолжительное время находиться в режиме ожидания и запускаться по таймеру или сигналу для выполнения задания,
– заявили в компании.
Там также рассказали, что "Маричка" имеет преимущество по объемам транспортировки, ведь достаточно большая – имеет 6 метров длины и метр ширины.
"Маричка" может нести большой заряд поражающих веществ", – рассказали разработчики и заверили, что она очень многофункциональна, ведь ее можно использовать как:
- боевой;
- грузовой;
- разведывательный дрон.
Кроме вышеперечисленного она эффективна, ведь способна поразить не только наводящие цели, но и береговые укрепления и опоры мостов.
Как Украина испытывает новый дрон "Маричка": смотрите видео
В Украине уже есть "Морской малыш" (Sea Baby)
- В августе Служба безопасности Украины передала журналистам видео с использованием дронов "Морской малыш" (Sea Baby), которые оказали существенное влияние на ситуацию в Черном море.
- Тогда в СБУ отметили, что именно эти дроны атаковали Крымский мост 17 июля, нанеся ему повреждения. По данным ведомства, тогда Sea Baby доставил до 850 килограммов взрывчатки в одну из бетонных опор моста.
- Впоследствии стало известно, что эти надводные дроны – это уникальное изобретение СБУ и ни одна из частных компаний к этому не имеет отношения.
- Именно с помощью этих беспилотников мы недавно провели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленгорский горняк" и танкера SIG.
- Буквально 15 сентября Sea Baby подвел российский ракетный корабль "Самум", являвшийся гордостью Черноморского флота россиян. О характеристиках этих украинских дронов читайте по ссылке.