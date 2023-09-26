Гроза морей: бойцы ВСУ показали испытание подводного дрона "Маричка"

Украинские военные показали, как тестируют украинский подводный дрон "Маричка". Он может атаковать цели более чем на 1 тысячу километров.

Особенность "Марички" в том, что она невидима для враждебных средств РЭБ. Разработчики показали видео, как произошло испытание дрона, пишет 24 Канал.

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Как проходят испытания дрона "Маричка"

Разработчики рассказали, в чем особенности "Марички". В частности, она безопасна, ведь на ней нет экипажа, поэтому соответственно нет жертв среди личного состава. Также надводный беспилотник незаметен – он невидим для многих вражеских радаров, эхолотов и сканеров.

Автономность. Может продолжительное время находиться в режиме ожидания и запускаться по таймеру или сигналу для выполнения задания,

– заявили в компании.

Там также рассказали, что "Маричка" имеет преимущество по объемам транспортировки, ведь достаточно большая – имеет 6 метров длины и метр ширины.

"Маричка" может нести большой заряд поражающих веществ", – рассказали разработчики и заверили, что она очень многофункциональна, ведь ее можно использовать как:

боевой;

грузовой;

разведывательный дрон.

Кроме вышеперечисленного она эффективна, ведь способна поразить не только наводящие цели, но и береговые укрепления и опоры мостов.

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