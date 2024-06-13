Украина бьет по слабым местам России: военный аналитик назвал их

Украина каждый день уничтожает большое количество оккупантов на линии фронта. Однако живая сила для России не является проблемой, нужно давить на другие болевые точки врага.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Игаль Левин, отметив, что украинцы должны уничтожать логистически-ресурсную базу России. Враг воюет против нашей страны на грани своих ресурсов, у оккупантов есть мало оружия собственного производства.

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Слабые места России

Военный аналитик рассказал, что хотя Россия имеет много людей для войны, у них проблема с ресурсной базой: логистика, техника. Именно по этому Украина наносит удары: беспилотники по российским НПЗ, радарам стратегического значения.

Надо помнить, что Россия – не богатая страна США, у которых есть всего много, которые могут содержать многотысячный парк современных самолетов по всему миру и им хорошо живется, у них сытое население. У них еще и хватает денег на различные разработки,

– отметил Левин.

Он добавил, что россияне сейчас воюют против Украины на пределе своих ресурсных возможностей. Они вынуждены закупать дроны в Иране и снаряды в Северной Корее. Российская ресурсно-технологическая база не в лучшем положении.

Надо бить именно по ней. Им не жалко людей. Вы можете убить 100, 200, 300 тысяч солдат, но это не то, что их остановит. Их остановит уничтожение логистически-ресурсной инфраструктурной базы,

– подчеркнул военный аналитик.

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