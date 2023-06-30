ВСУ прицельно уничтожают российскую артиллерию: эксперт рассказал, какими будут последствия
Начиная с мая, Вооруженные Силы уничтожили более тысячи артиллерийских систем врага. По этому показателю можно проследить, насколько планомерно готовится освобождение Юга Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его мнению, существенное увеличение потерь врага в артиллерийских системах является свидетельством подготовки Вооруженных Сил к новому этапу наступления.
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Какие задачи стоят перед ВСУ
В среднем, сейчас украинская артиллерия уничтожает втрое больше артиллерийских систем врага и другой специальной техники, чем полгода назад.
В рамках подготовки к будущему масштабному наступлению Вооруженным Силам необходимо максимально выхолостить боевые возможности оккупантов. Именно на это направлены атаки на их склады с боеприпасами и вооружением, а также их пункты управления.
Очевидно, что нынешняя война – война артиллерии. Поэтому тот, кто имеет в ней преимущество, имеет большие шансы на победу в бою. Статистика об увеличении потерь врага в артиллерии вполне рациональна,
– убежден Селезнев.
Владислав Селезнев об артиллерийской и логистической войне: смотрите видео
Возникнет ли у оккупантов артиллерийский голод
Украинская армия не идет в лобовые атаки на хорошо укрепленные позиции врага. Вооруженные Силы методически превращают вражеские ресурсы в пепел, чтобы потом атаковать уже ослабленного противника со значительно меньшими потерями.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашей телеграмме
Россияне уже сейчас ощущают некоторую нехватку вооружения и боеприпасов. Например, на Херсонщине, где на прошлой неделе Вооруженные Силы попали по складам возле Геническа и Скадовска.
К сожалению, Путин до сих пор не лишился своих фантазий по уничтожению украинства как такового. Потому мы должны дальше делать свое дело и уничтожать врагов.
Что происходит на Таврическом направлении
- На прошлой неделе Вооруженные Силы уволили село Ровнополье на Запорожье. Нашим военным приходится продвигаться через плотные минные заграждения врага.
- Украинские чиновники положительно оценивают динамику нашего контрнаступления. К примеру, Алексей Резников в интервью Financial Times отметил, что о некоторых успехах ВСУ пока нельзя сообщать.
- Основными направлениями украинского наступления на Юге остаются Мариуполь и Бердянск. Наши защитники делают все возможное, чтобы нанести врагу наибольшие потери.