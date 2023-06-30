ВСУ прицельно уничтожают российскую артиллерию: эксперт рассказал, какими будут последствия

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его мнению, существенное увеличение потерь врага в артиллерийских системах является свидетельством подготовки Вооруженных Сил к новому этапу наступления.

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Какие задачи стоят перед ВСУ

В среднем, сейчас украинская артиллерия уничтожает втрое больше артиллерийских систем врага и другой специальной техники, чем полгода назад.

В рамках подготовки к будущему масштабному наступлению Вооруженным Силам необходимо максимально выхолостить боевые возможности оккупантов. Именно на это направлены атаки на их склады с боеприпасами и вооружением, а также их пункты управления.

Очевидно, что нынешняя война – война артиллерии. Поэтому тот, кто имеет в ней преимущество, имеет большие шансы на победу в бою. Статистика об увеличении потерь врага в артиллерии вполне рациональна,

– убежден Селезнев.

Владислав Селезнев об артиллерийской и логистической войне: смотрите видео

Возникнет ли у оккупантов артиллерийский голод

Украинская армия не идет в лобовые атаки на хорошо укрепленные позиции врага. Вооруженные Силы методически превращают вражеские ресурсы в пепел, чтобы потом атаковать уже ослабленного противника со значительно меньшими потерями.

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Россияне уже сейчас ощущают некоторую нехватку вооружения и боеприпасов. Например, на Херсонщине, где на прошлой неделе Вооруженные Силы попали по складам возле Геническа и Скадовска.

"Но свой потенциал они еще не исчерпали. К тому же, российский ОПК продолжает работать над преодолением этого дефицита", – убежден Селезнев.

К сожалению, Путин до сих пор не лишился своих фантазий по уничтожению украинства как такового. Потому мы должны дальше делать свое дело и уничтожать врагов.

Что происходит на Таврическом направлении