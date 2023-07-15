ВСУ отомстили за обстрел пиццерии в Краматорске: уничтожили С-400, с которой атаковали оккупанты
Источник:ОК "Север"
Вечером 27 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела погибли 12 гражданских. . Украинские воины уничтожили С-400 "Триуф", из которой агрессор беспощадно ударил по пиццерии.
Силы обороны отомстили за террористический удар оккупантов. Об этом пишет 24 Канал.
Обратите внимание Спасательная операция завершилась: что известно о жутком ракетном ударе по Краматорску
Именно из этой С-400 россияне выпустили ракету по пиццерии
С помощью HIMARS украинские защитники уничтожили дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", которую враг разместил под Дебальцево.
По имеющимся в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности данным, это и С-400 из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске,
– отметили в ОК "Север".
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Кратко о ракетном ударе по Краматорску
- Одна из вражеских ракет попала в пиццерию в центре города. Вторая – в селе Беленькое.
- К сожалению, в результате ракетных обстрелов погибли 12 человек. Среди жертв 17-летняя девушка и две 14-летние сестренки.
- Кроме того, пострадали 65 человек. В частности, девочка 2022 года рождения.
- Среди раненых трое граждан Колумбии. Речь идет об основателе организации Aquanta Ucraina ("Держись Украина" – группа поддержки Украины в Латинской Америке) и колумбийском депутате Серхио Харамильо, писателе Экторе Абаде и журналистке Каталине Гомесе.
- Спасательно-розыскную операцию в городе завершили только 29 июня. Правоохранители отметили, что все тела удалось идентифицировать.
- 1 июля в больнице умерла писательница Виктория Амелина.
- СБУ уже задержала корректировщика. Им оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли кафе и зафиксировать наличие посетителей. Кстати, мужчина жил в Краматорске и работал в местном газотранспортном предприятии.