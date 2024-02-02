"Не дошли" до Украины: ВСУ блестяще ликвидировали группу сотрудников ФСБ в Брянске

Силы обороны продолжают увеличивать количество потерь российской армии в их войне против Украины. Так, в районе Брянска украинские защитники ликвидировали еще одну группу оккупантов.

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий “Штирлиц” Штефан рассказал, что речь идет о группе сотрудников ФСБ. Захватчики проходили подготовку для участия в войне против Украины.

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Силы обороны уничтожили группу сотрудников ФСБ

Как отметил Штефан, в результате "блестящего попадания" у врага почти два десятка ликвидированных.

По его словам, украинские бойцы уменьшили ряды российской ФСБ 31 января. Ликвидировано 18 захватчиков, еще двое – временно живы, но с перспективой присоединиться к досрочно "демобилизованным товарищам".

В районе населенного пункта Брянск ликвидирована группа сотрудников ФСБ России, которая проходила формирование для участия в боевых действиях на территории Украины. 18 сотрудников – "200", двое сотрудников – "300". Блестящее попадание. Слава Украине и ее воинам,

– сообщил полковник.

Он также добавил, что очевидно оккупанты "быстро возвращаются домой".

Потери врага в войне против Украины: последние новости

Недавно заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко заявила, что российское войско теряет в среднем по 400 бойцов для продвижения на один километр украинской территории.

В то же время генерал-полковник и командующий Сухопутных войск Александр Сырский опубликовал видео, на котором похвалил бойцов. Он отметил, что они уничтожили оккупантов с дистанции в 2 680 метров. По словам Сырского, работали "Призраки Бахмута" в районе Ивановского, что в Донецкой области. Вследствие этого было уничтожено двух бойцов вражеской армии.

Ранее враг избавился от противотанковых мин. Успешно отработали по нему операторы дронов 42-й механизированной бригады подразделения РУБпАК "Перун". Об этом сообщили в соцсетях Сухопутных войск.

В частности, на Запорожском направлении наши защитники уничтожили оккупантов и повредили российскую технику. Аэроразведкой 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили группу противника, которая передвигалась на поле боя в сторону позиций гвардейцев. Раненых россиян взяли в плен.

По состоянию на утро 2 февраля, Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины болеесвоих солдат. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 830 оккупантов.