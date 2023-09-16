Серьезные потери для россиян: 3 штурмовая бригада давно "раскатывала" вражескую 72 бригаду
Утром 15 сентября стало известно об окончательном освобождении Андреевки Донецкой области. Крошечное село удерживала 72 отдельная мотострелковая бригада, которая уже не подлежит восстановлению.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан сказал 24 Каналу, что бригада насчитывает около 3 тысяч человек в зависимости от задач, поэтому это серьезные потери для врага.
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"Эту бригаду уже давно наша Третья штурмовая раскатывала. Это был последний аккорд – ее уничтожение в Андреевке", – отметил Свитан.
ВСУ ликвидировали 72 бригаду врага: смотрите видео 24 Канала
Кроме вражеской пехоты, украинские бойцы ликвидировали также начальника бригадной разведки, трех комбатов и много техники. Часть российских оккупантов удалось взять в плен.
По мнению военного эксперта, вряд ли 72 бригаду будут восстанавливать, поскольку за ней теперь тянется негативный шлейф полного разгрома.
Как освобождали Андреевку
Сначала украинские артиллеристы взяли захватчиков в огненный мешок, а затем вошли штурмовые группы. Защитники охотились на врага посреди поля, ведь село полностью уничтожено.
После освобождения Андреевки там даже не было возможности установить флагшток – уцелевших зданий не осталось. К счастью, гражданские уехали из населенного пункта еще зимой.Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
ВСУ освободили Андреевку: какие будут последствия
- Возвращение этого села открыло дорогу на южные фланги Бахмута. Теперь украинским защитникам будет гораздо легче освободить город-крепость.
- Кроме того, Силы обороны Украины смогут продолжить давление в направлении железной дороги. Она может стать опорной линией, откуда наши бойцы будут наступать дальше.
- При этом тактическое положение врага ухудшилось. Аналитики ISW предполагают, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.