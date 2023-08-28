Освобождение Работино: повлияла ли встреча Залужного с командованием НАТО
Украинские военные имеют новые успехи на фронте. Так, стало известно об освобождении Работино на Запорожье. Этому предшествовала встреча Валерия Залужного с военным командованием НАТО.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что ошибочно связывать эти два события как причину и следствие.
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"Работино была бы освобождено в любом случае. Мы наблюдали, как расширялись фланги", – отметил Коваленко.
От чего зависит тактика боя: смотрите видео 24 Канала
Военный эксперт подчеркнул, что тактика на поле боя постоянно меняется. Однако это зависит не от решений на совещаниях, а от ситуации на фронте.
Новый этап наступления – новая тактика
Когда началось наступление Сил обороны в начале июня, тактика заключалась в разведке боем в первой линии обороны – в полосе обеспечения. После этого начался процесс подрыва и расширения плацдарма на отдельных участках полосы снабжения.
Теперь мы вышли на вторую линию обороны – начинается процесс ее прорыва с расширением плацдарма.
"Сколько раз Залужный, Буданов должны встретиться с американскими коллегами, чтобы менялась эта тактика в течение следующих месяцев? Мы понимаем, что это исключительно конспирология", – констатировал Коваленко.Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Ситуация на Юге: последние новости
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил, что украинские защитники прорвали первую линию обороны врага вдоль части южного фронта на Запорожье.
- Российские оккупанты боятся продвижения ВСУ в Токмак, поэтому перебрасывают свои силы с Купянского направления на Юг. Однако им это не поможет.
- Как известно, Токмак может стать ключом к освобождению всего Юга. Освободив город, украинские защитники смогут контролировать логистику врага через сухопутный коридор.