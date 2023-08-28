Освобождение Работино: повлияла ли встреча Залужного с командованием НАТО

Украинские военные имеют новые успехи на фронте. Так, стало известно об освобождении Работино на Запорожье. Этому предшествовала встреча Валерия Залужного с военным командованием НАТО.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что ошибочно связывать эти два события как причину и следствие.

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"Работино была бы освобождено в любом случае. Мы наблюдали, как расширялись фланги", – отметил Коваленко.

От чего зависит тактика боя: смотрите видео 24 Канала

Военный эксперт подчеркнул, что тактика на поле боя постоянно меняется. Однако это зависит не от решений на совещаниях, а от ситуации на фронте.

Новый этап наступления – новая тактика

Когда началось наступление Сил обороны в начале июня, тактика заключалась в разведке боем в первой линии обороны – в полосе обеспечения. После этого начался процесс подрыва и расширения плацдарма на отдельных участках полосы снабжения.

Теперь мы вышли на вторую линию обороны – начинается процесс ее прорыва с расширением плацдарма.

"Сколько раз Залужный, Буданов должны встретиться с американскими коллегами, чтобы менялась эта тактика в течение следующих месяцев? Мы понимаем, что это исключительно конспирология", – констатировал Коваленко.

Ситуация на Юге: последние новости

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил, что украинские защитники прорвали первую линию обороны врага вдоль части южного фронта на Запорожье.

Российские оккупанты боятся продвижения ВСУ в Токмак, поэтому перебрасывают свои силы с Купянского направления на Юг. Однако им это не поможет.

Как известно, Токмак может стать ключом к освобождению всего Юга. Освободив город, украинские защитники смогут контролировать логистику врага через сухопутный коридор.