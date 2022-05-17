ВСУ вывели из боя в Запорожье 53 оккупанта и уничтожили более 20 единиц техники

17 мая 2022 , 11:06
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Источник:

Силы обороны Запорожского края

Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российским захватчикам. Только в Запорожье в течение 16 мая украинские защитники вывели из боя более 50 российских военных.

На Запорожье ликвидировали еще 20 российских военных

В пресс-службе Сил обороны Запорожского края сообщили, что украинские воины продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

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В течение 16 мая Вооруженным Силам Украины удалось убить 20 российских военнослужащих в Запорожской области. Еще 33 российских оккупанта получили ранения.

Также ВСУ уничтожили немало техники вооруженных сил России, в частности:

  • 5 танков;
  • 1 самоходную артиллерийскую установку;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • 8 единиц автомобильной техники;
  • 3 миномета.

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Автор: Михайло Гема