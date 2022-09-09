Украинские военные задержали гауляйтера села Ивановка Харьковской области

ВСУ производят зачистки на освобожденных территориях Харьковской области. В Чугуевском районе наши военные задержали местного гауляйтера.

На деоккупированных территориях продолжается зачистка

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что задержан так называемый глава "администрации" села Ивановка в Чугуевском районе.

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Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой,

– прокомментировал Тимошенко задержание предателя.

Также заместитель руководителя Офиса Президента опубликовал фотографию, где украинский боец задержал гауляйтера.



Украинские военные задержали гауляйтера Ивановки / Фото соцсети Тимошенко

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что в освобожденных населенных пунктах продолжается зачистка от российских захватчиков. Туда уже возвращаются полицейские и другие службы.

Кроме того, свою работу возобновляют органы государственной власти. Вскоре будут проводить восстановление инфраструктуры, а также подготовку к отопительному сезону.

Также ДБР информировало о начале фильтрационной работы в освобожденной Балаклее. Там ДБР ищет коллаборантов.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Украинские военные проводят контрнаступление сразу по нескольким направлениям. В Генштабе ВСУ 9 сентября сообщили, что за последние несколько дней было освобождено более 1000 квадратных километров. Всего за три дня ВСУ продвинулись на 50 километров .

Вечером 8 сентября освобождение Балаклеи от оккупантов подтвердил президент Владимир Зеленский. Балаклея находилась под оккупацией с марта.

9 сентября Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра Харьковской области. Накануне ВСУ удалось освободить Высокополье. Также украинские военные, вероятно, зашли в Купянск.

На фоне контрнаступления ВСУ россияне перекидывают подержанную технику на Харьковское направление.

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