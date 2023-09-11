У россиян большие проблемы по подходу к Опытному: военная сводка от Свитана

Украинские воины закрепляются на освобожденной части Опытного, расположенного вблизи Авдеевки. Оккупационным войскам практически нереально проскочить в этот поселок.

Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что дальше уже можно двигаться в сторону Донецкого аэропорта.

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Полковник запаса рассказал, что захватчики неделю назад пытались с севера обойти Авдеевку в районе Красногоровки. Скопили там достаточное количество сил и средств, пытались продвинуться на запад, окружая Авдеевку. Но эту группу накрыла наша артиллерия и "успокоила" россиян.

Он отметил, что тем временем наши части создали некую бронегруппу и провели достаточно мощную операцию к югу от Авдеевки в сторону Донецка и Донецкого аэропорта (ДАП). Зашли на часть Опытного и сейчас там закрепляемся.

По его словам, поскольку у нас там лучшие позиции за счет перепада высот со стороны Авдеевки, то движение перспективно – дальше уже можно направляться в сторону аэропорта.

И у россиян там очень большие проблемы подхода к Опытному,

– заметил Свитан.

Ведь, объяснил он, со стороны ДАП оккупантам не подойти – там ровная поверхность, которая хорошо нами простреливается, поэтому им практически нереально проскочить. Враг сейчас может только с запада как-то подходить к Опытному. Но мы будем останавливать его благодаря группам, которые закрепляются в Опытном.

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Свитан заявил, что большая часть Клещеевки и Андреевки контролируется украинскими войсками. Возможно, там еще несколько улиц удерживают оккупанты, но это потому, что они оттуда не могут выйти.

Любое движение останавливается нашей артиллерией. Поэтому в ближайшее время российские части, попавшие в такое оперативное окружение, будут уничтожены или взяты в плен,

– подчеркнул полковник запаса.

Это, по словам военного эксперта, происходит в районе Клещеевки и Андреевки. А всеобщее движение сейчас идет в сторону Горловки.

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