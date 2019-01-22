Второй за сутки взрыв на территории ресторана прогремел в Одессе

Утром 22 января в Приморском районе Одессы в ресторане "Блеф" прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации областной полиции, взрыв прогремел в одном из технических помещений ресторана. Судя по обнародованным фото, это прачечная. Впоследствии правоохранители установили, что сдетонировало самодельное взрывное устройство.

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Взрыв прогремел в прачечной одесского ресторана "Блеф"

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований: квалификация – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Кроме правоохранителей на месте также работали спасатели, однако пожара после взрыва не было. Также территорию вокруг заведения обследуют кинологи и взрывотехники. Полиция полиция проверяет, связан ли этот взрыв с тем, который произошел накануне, 21 января, передает ТСН.

Видео взрыва в ресторане в Одессе

24 канал сообщал, что 22 января в Одессе в Ванном переулке вблизи ресторана "Арт-Шат" прогремел взрыв, вследствие чего один человек пострадал, однако от дальнейшей госпитализации отказался.

По информации местных СМИ, это могла быть имитация покушения на известного одесского застройщика Олега Невзорова, который собственно проходил мимо заведение со своим знакомым. Кроме того, одна из версий, которую рассматривает полиция, – это дело жилищного комплекса "Золотой берег", который является известным в городе долгостроем и на его проблеме неоднократно отмечали одесские активисты.

Также правоохранители сообщили, что взрыв был произведен радиоуправляемым устройством.