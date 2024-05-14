Байден этого избегает: какова позиция Европы по введению свои войск в Украину

Западный мир понял, что война может очень быстро перейти на территорию НАТО и ЕС. Учитывая такую угрозу, некоторые страны допускают введение войск в Украину. Однако в США говорят, что могут вмешаться только по 2 причинам: если Россия привлечет Беларусь или атакует страны Балтии, Польшу или Молдову.

Политолог Николай Давидюк в разговоре с 24 Каналом объяснил, если оккупанты будут наступать на страны Балтии, то войска США войдут с их стороны, а Украина не получит поддержки. Зато ремарка о Беларуси – это "привет" Александру Лукашенко и предупреждение Владимиру Путину. Но пока не видно готовности Джо Байдена действительно направить американские войска в наше государство.

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Франция, Литва, Эстония и Польша действительно рассматривают потенциальную возможность ввода своих войск в Украину. Когда в США всячески будут избегать такого сценария, в Европе наоборот только будут увеличиваться различные инициативы. Поскольку европейцы понимают, что Россия в случае победы будет атаковать страны ЕС и НАТО.

Пока не вижу разговоров ни Блинкена, ни Салливана, ни самого Байдена, что они готовы реально вводить войска и думают об этом. Мы бы сразу увидели очень много техники. Вспомните ирано-иракскую кампанию,

– сказал Давидюк.

Запад стал смелее

По мнению Давидюка, новые члены НАТО – Швеция и Финляндия – не боятся Путина, и свободно говорят о собственном ядерном оружии. Май должен стать переломным месяцем, на это указывают два фактора:

в начале июня в Украину должны прибыть первые западные истребители F-16;

страны-партнеры могут дать добро на использование иностранного оружия по территории России.

Именно западных политиков сейчас критикуют аналитики за наступление оккупантов на Харьковщине. Ведь они не позволяют бить своими ракетами по российским складам и другим объектам. Однако есть надежда, что такой запрет скоро исчезнет.

Введение иностранных войск в Украину: что известно

Первым о потенциальной возможности отправки войск НАТО в Украину заговорил Эммануэль Макрон еще в феврале 2024 года. Президент Франции подчеркнул, что "не исключать чего-то не означает это делать". По его словам, единственный способ достичь мира – остановить агрессора.

Впоследствии советник президента Эстонии Мадис Ролл заявил о серьезном обсуждении возможности отправки войск в Украину в составе полноценной миссии НАТО. В то же время министр обороны Ханно Певкур объяснил, что пока в правительстве этот вопрос не обсуждали. Там видят приоритетом поставки боеприпасов в Украину и проведение учений в других странах.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна готова прислать военных в Украину для обучения. По ее словам, Россия будет считать это провокацией, но Литва не верит в ее угрозы.

В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозетт заявил, что итальянские войска не будут вмешиваться в конфликт в Украине. Он считает, что заявления Макрона о введении западных войск, создают напряжение. Подобные заявления звучали и из Венгрии.

Вооруженным Силам Украины бить своим оружием по России.