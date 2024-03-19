Выбиваются из графика: "Атеш" обнародовал секретные документы о производстве ракет X-32 в России
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" получили доступ к секретной документации по производству ракет Х-32. Они поделились письмами, показывающими проблемы в ракетостроении оккупантов.
Ранее партизаны проникли на Дубненский машиностроительный завод, что в Московской области. Тогда стало известно, что завод не выполнил план производства на 2022 год. На этот раз агентам удалось раздобыть больше деталей по производству вооружения.
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Новые данные о ракетах
Агенты "Атеш" получили в распоряжение письмо директора департамента оборонно-промышленного комплекса России Андрея Перегудова, который требует от Дубненского машиностроительного завода увеличить объемы производства ракет типа Х-32.
В 2024 году оккупанты хотят изготовить 224 ракеты на этом заводе – однако у них возникают проблемы.
По нашей информации, они уже выбиваются из графика, как это было в прошлые годы. Мы этому активно способствуем,
– написали партизаны.
В частности, в полученном письме Перегудов требует от директора предприятия предоставить предложения по увеличению изготовления ракет до уровня, что "соответствует потребностям минобороны России". В частности, власть интересуют технические проблемы, а также насколько нужно увеличить финансирование для выполнения объемов.
Секретная документация с машиностроительного завода: смотрите фото
Деятельность партизан
- Агенты "Атеш" обнаружили, что россияне перебросили в Москву дополнительные дивизионы ПВО. Вероятно, враг ожидает новых ударов по столице, поэтому таким образом пытается защитить военные объекты.
- В первые дни так называемых российских президентских "выборов" активисты партизанского движения "Атеш" расклеили в Московской области листовки. На них был изображен российский диктатор и написан слоган "Путину скоро конец".
- В начале марта агенты "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Московской области. Они подожгли релейный шкаф на одной из станций – это повлияло на военные поставки.