Выбор сделан, – Антин Мухарский признался, в какой стране он поселится

Украинский шоумен, телеведущий и писатель Антин Мухарский наконец определился, в какой стране будет жить. Свое решение он обнародовал в открытом блоге.

Как известно, в феврале 2018 года Антин Мухарский выехал из Украины. По его словам, причиной эмиграции стали взаимоотношения со второй женой Снежаной Егоровой. Впоследствии актер признался, какие трудности у него возникают за рубежом.

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И после длительных судебных тяжб и вынесения приговора судей не в пользу Антина Мухарского шоумен определился, в какой стране будет жить. По его словам, вместе с новой женой Елизаветой Бельской мужчина поселится в солнечной Турции.

Выбор сделан! Поселяемся в Анталии, – заявил Антон Мухарский.

Шоумен рассказал, что за 6 месяцев эмиграции он успел пожить в Греции, Испании, США и Канаде. И все же выбор страны остановился на Турции. Сам Антин Мухарский пояснил, почему именно Анталия будет комфортной для его новой семьи.

"Мы решили поселиться в Турецкой Анталии по трем причинам: близость к дому (лететь 2 часа 15 минут); фантастические море, климат, еда и цены; возможность организовывать здесь туры, концерты и творческие встречи "For Ukrainians only" для тех, кто стремится идентифицировать себя украинцами даже за рубежом", – пояснил Антон Мухарский.

Напомним, что развод Антина Мухарского и Снежаны Егоровой до сих пор одна из самых обсуждаемых тем в украинском шоу-бизнесе. Пара не могла согласовать вопрос относительно воспитания их троих детей и алиментов. В конце 2017 года Мухарский разделся догола и повесил трусы на двери Оболонского суда, в знак протеста за ускорение рассмотрения его дела. После длительных заседаний суд все же принял решение, что мужчина должен платить по 8 тысяч гривен на каждого ребенка.