Люди против Лукашенко: в Варшаве прошел митинг белорусов, которые не признают выборы

В столице Польши состоялся митинг белорусов, которые не поддерживают самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Участники акции выражали недовольство выборами и развернули на улице бело-красно-белый флаг длиной 250 метров.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на издание Еўрарадыё. Марш против нечестного голосования за президента Беларуси назвали "Безвыборы–2025".

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Марш белорусов в Варшаве

Тысячи белорусов вышли на улицы Варшавы против фальсификации голосов за президента их родной страны. Однако сам Александр Лукашенко отрицал массовость мероприятия, а также добавил, что акцию якобы профинансировал президент США Дональд Трамп.

Опубликованные в сети кадры показывают, что людей на митинге было действительно много. Они развернули флаг, сделали чучело Лукашенко и скандировали "Живет Беларусь", "Верим, можем, победим" и "Свободу политзаключенным!". Видео с акции публикует Радио Свобода.

В Варшаве люди вышли на митинг против нечестных выборов в Беларуси: видео

На митинг пришла белорусская оппозиционерка Тихановская

К маршу по непризнанию выборов в Беларуси присоединились председатель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и руководитель НАУ Павел Латушко. Тихановская отметила, что выборы–2025 в Беларуси – это издевательство над народом.

То, что сегодня происходит в Беларуси, уже называют другими словами. Фарс, комедия, спецоперация. Я считаю, что одним из самых метких определений всего этого является буллинг. Издевательство над избирательной процедурой и самой идеей выборов. Издевательство над белорусским народом и международным сообществом. Мы уже четыре года назад сказали ему наше твердое нет. И сегодня, в ответ на его беспорядочную клоунаду, мы можем лишь повторить это,

– сказала оппозиционерка.

Светлана Тихановская также отметила, что важно проводить подобные митинги в других городах. Она предложила поддержать организации, которые оказывают помощь белорусам, и выразить поддержку политзаключенным.

Присутствующие на мероприятии вместе развернули 250-метровый бело-красно-белый флаг как знак поддержки свободной Беларуси.

В Варшаве белорусы протестовали против нечестных выборов / Фото Радио Свобода и Еўрарадыё

К слову, Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы установят личности участников акции в Варшаве Мы намекнули, что их родственники, родители, родные, близкие живут здесь. Вы просто подставите своих людей. А с вами мы разберемся,

– пригрозил самопровозглашенный президент Беларуси.

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