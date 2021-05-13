Харьковские выборы. Появились данные опроса центра "Социс" о предвыборной рейтинговой гонке в столице Слобожанщины. Опрос проводился 29 апреля – 4 мая.

Данные свежайшие. Уверенно лидирует секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. За него готовы проголосовать 31% респондентов (среди тех, кто определился и готов участвовать в выборах).

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На втором месте – Михаил Добкин. За него готовы проголосовать 21,9% опрошенных. На третьем месте – Юлия Светличная (14,9%).

Перед этим (1 апреля 2021 г.) были данные опроса по Харькову некой структуры Research & Development Institute, согласно которым в предвыборной гонке лидировал М. Добкин (33,4%), а Терехов был на втором месте – 26,7%. Сразу скажу, что я не знаю, что это за контора Research & Development Institute, и насколько можно доверять ее опросам. Поэтому no comments по их данным.

Из вышеприведенных данных вытекают как минимум две версии.

Либо рейтинг Добкина резко упал за последний месяц. Либо все-таки надо принимать во внимание данные более известных социологических структур.

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Я сторонник более корректных сравнений (логично сравнить динамику рейтингов по данным опросов одного и того же центра, а не разных). И методика опроса, и выборка, и содержание анкеты могут сильно различаться, а все это может и влиять и на результаты опроса. Я уж не говорю об интересах заказчика.

Лидерство Терехова (по данным "Социса") объясняется в первую очередь положительной оценкой работы харьковских властей (по данным этого же опроса) и стабильностью ситуации в городе.

По данным опроса "Социса" относительное большинство харьковчан (41,1%) считают, что город развивается в правильном направлении (по Украине в целом такого же мнения придерживаются лишь 17,4% опрошенных, противоположных образом настроены 60% респондентов). 48% опрошенных положительно оценили работу секретаря горсовета И. Терехова.

Я уже писал о том, что Терехова воспринимают как фигуру стабильности.

Добкин в этом плане выглядит более конфликтной и эпатажной фигурой. И, похоже, медийная активность Добкина в последние недели не очень ему помогла, может даже и сыграла против него.