Скандальный 87 округ: выборы на Прикарпатье превратились в столкновение политсил

На Прикарпатье почти 3 месяца продолжаются политические споры. Все началось 28 марта с открытия участков на 87 округе на довыборы в Верховную Раду.

В "поединке" сошлись 2 кандидата. Говорится о Василии Вирастюке от "Слуги народа" и Александре Шевченко от "За майбутнє".

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Как проходили выборы

Подсчет голосов продолжался до 4 апреля. На 6 участках выявили расхождения голосов, тогда как на 5 голосование признали недействительным. Из-за многочисленных нарушений во время голосования кандидаты даже обращались в суд.

Стоит заметить, что параллельно на 50 округе выборы прошли спокойно.

Округ На Прикарпатье более позитивный и красивый из-за того, что на нем была высокая конкуренция,

– заявил эксперт по политике Александр Солонтай.

Конфликт превратился в "сериал"

Однако впоследствии конфликт превратился в настоящий сериал. Несмотря на то, что протоколы с печатями Центральная избирательная комиссия получила 5 апреля, Василия Вирастюка объявили победителем аж 22 апреля.



Василий Вирастюк / Фото "Слуги народа"

Однако другой местный кандидат Александр Шевченко не сидел, сложа руки. Большая Палата Верховного суда 1 мая признала противоправным и отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов.

Уже 19 мая был составлен новый протокол и через 3 дня Вирастюка снова объявили лидером гонки. Однако 24 мая Верховный суд отменил протокол.

Уже подписали апелляцию, завезли в суд. Процесс продолжается, мы не сдаемся,

– заявил Вирастюк.

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ЦИК будет обжаловать решение

Центральная избирательная комиссия также будет обжаловать решение. Сейчас для этого готовят документы. В то же время в экспертных организациях советуют провести перевыборы на нескольких участках, где выборы признали недействительными. Однако есть несколько "но".

"Такая процедура не урегулирована в законе никоим образом. Также совсем не урегулирован вопрос о том, как будут изготавливать избирательные бюллетени, составлять комиссии. Здесь риски подкупа избирателей очень значительны", – рассказала юрист гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба.

Выборы превратились в столкновения политсил

Недостатки есть и в отсутствии агитации, которая прошла 2 месяца назад, ведь процесс разорван. Более того, возможно и сами избиратели после этой истории хотели бы голосовать за кого-то другого.

По мнению экспертов, лучшим вариантом было бы не назначить победителя и вместо этого начать процесс еще раз. Впрочем, на это нужна политическая воля Верховной Рады, а о ней пока речи не идет. Однако это и не удивительно, ведь выборы на округе превратились в "национальное движение".

Это же не просто Вирастюк – это Владимир Зеленский. Это не просто Кошулинский – это фактически объединенный Олег Тягнибок, Петр Порошенко. Также это не просто Александр Шевченко, а Игорь Коломойский и Игорь Палица,

– подчеркнул Александр Солонтай.



Александр Шевченко / Фото "Ратуші"

Зеленский считает Вирастюка победителем

Голоса между кандидатами имели незначительный отрыв. Неготовность уступить подтвердил и Владимир Зеленский. В частности, на своей пресс-конференции он назвал Вирастюка окончательным победителем.

Вероятно, он необходим президенту как "незапятнанное лицо" и дополнительный голос для монобольшинства в парламенте, которое исключило нескольких членов.

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"Давления на Верховный Суд от команды Зеленского, скорее всего, не будет, но стоит ожидать определенные намеки. Почему не будет давления? Потому что сомнительная победа президенту была бы не нужной", – заявил политолог Олег Саакян.

Поставить точку в этой ситуации, по крайней мере на этом этапе, уже в ближайшее время должен Верховный Суд.