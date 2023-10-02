Угрозы преувеличены, – политолог оценил результаты выборов в Словакии для Украины
В Словакии 30 сентября прошли выборы, в которых победила партия SMER-SD бывшего пророссийского премьер-министра Роберта Фицо. И он уже заявил, что помощь Украине не является приоритетом его политической силы, которая будет формировать будущее правительство в Словакии.
В результате таких результатов выборов в Словакии в Евросоюзе может появиться еще одна страна, которая будет проводить политику аналогичную политике Венгрии. Однако политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что проводить параллели между Робертом Фицо и Виктором Орбаном, премьером Венгрии, пока еще не стоит.
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Словакия имеет обязательства
Несмотря на пророссийские взгляды Фицо, Словакия является членом НАТО и Европейского Союза.
Поэтому угрозы преувеличены, ведь если брать внутриполитические заявления Фицо, то очевидно, что избираемый в собственный парламент собственной политической силой человек обещает, что будет решать прежде всего вопросы внутренней повестки дня в частности инфляции, экономического роста и т.д.
– подчеркнул политолог.
Поскольку Словакия входит в состав НАТО и ЕС, она имеет определенные обязательства перед ними. В НАТО – соответствовать ценностям демократического мира. А вот в Евросоюзе – Словакия может пойти по пути Венгрии.
"Однако все, чего Будапешт может "достичь" – это повлиять на результаты голосования по пакетам санкций против России или, допустим, по пакетам поддержки Украины. Ни больше, ни меньше", – уверен Вигиринский.Справка. Роберт Фицо уже два срока занимал должность премьер-министра Словакии: впервые – с 2006 по 2010 годы и второй раз – с 2012 по 2018 годы. Однако после массовых протестов по всей Словакии в 2018 году он ушел с поста.
Не является лидером по поддержке Украины
Что касается поддержки Украины правительством Словакии, которое может возглавить Фицо, важно осознать, какой формы поддержки, кроме политической, мы ждем от этой страны.Обратите внимание! В преддверии выборов Роберт Фицо обещал словакам прекратить поддержку Украины. Также он заявил, что в случае победы продолжит запрет на поставку украинского зерна в Евросоюз. Кроме того, Фицо называл президента Словакии "американским агентом". Да и вообще выступил против членства Словакии в НАТО.
Если говорить о поставках вооружения или военной техники, то Словакия уже передала Украине образцы советских вооружений, и их в общем-то уже практически не осталось ни в странах Восточной Европы, ни тем более Западной.
Словакия также не обещала нам, в частности, предоставить истребители F-16. В то же время, ранее она передавала МиГи, но делала это в унисон с Польшей. Также Братислава не является лидером при финансовой поддержке Украины.
И тогда роль Словакии остается на уровне дипломатических заявлений или внешнеполитических решений. А именно там, где нужно консолидированное абсолютное большинство голосов всех членов Евросоюза,
– подчеркнул политолог.
Эти решения принимаются по поводу санкций против России, а также определенных ограничений в отношении торговых соглашений, не связанных с санкциями. Однако в этой ситуации инструментарий выступающих против Евросоюза стран будет ограничен их участием в нем.
"Поэтому и говорить о том, что мы потеряли своего ключевого союзника как минимум преждевременно", – заметил он.
Политолог объяснил, будет ли будущее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо поддерживать Украину: смотрите видео
Политики используют общественные настроения
Кроме того, важно учитывать, что нет оснований предполагать, что партия SMER-SD, если придет к власти, будет реализовывать внутреннюю политику Словакии в пользу России. Ведь во время предвыборной кампании политики используют тренды и общественные настроения.
"Политики идут на выборы с эмоциональными лозунгами, а когда становятся во главе определенных институций, вынуждены придерживаться политики, которая ограничивает их в возможностях эти лозунги реализовать. И политика Европейского Союза как раз такой же и есть", – Андрей Вигиринский.
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Больше о выборах в Словакии
- В стране 30 сентября прошли досрочные выборы в парламент, в которых участвовало 25 партий.
- По результатам голосования партия, возглавляемая Фицо, набрала 23,3% голосов. Ее ближайший конкурент – партия "Прогрессивная Словакия" – на втором месте, получила 17,03%. И третье место заняла партия Петера Пеллегрини "Голос", за которую проголосовало 14,96%.
- Первым с победой на выборах Роберта Фицо поздравил премьер Венгрии Виктор Орбан. В то же время, после объявления результатов выборов лидер SMER-SD отметил, что внешнеполитический вектор Словакии не будет меняться. Хотя это не означает, что страна не сможет критиковать некоторые действия Европейского союза.